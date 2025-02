Netanyahu denuncia que Hamás entregó cuerpo equivocado de Shiri Bibas: "Una violación cruel del acuerdo"

Shiri Bibas y sus dos menores hijos Ariel (4 años) y Kfir (8 meses), ciudadanos de Israel, fueron raptados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Se estima que un mes después, en noviembre, fueron asesinados. Más de un año después, en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza, los cadáveres de la familia, junto al de otro rehén, tenían que ser devueltos a su tierra natal. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu informó que el cuerpo que supuestamente pertenecía a la madre no correspondía a ella y que habrá represalias.

"Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, y asegurar que Hamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo", dijo Netanyahu a la prensa. Previamente, un portavoz del ejército israelí había anunciado que los médicos forenses que estudiaban el cadáver confirmaron el presunto error. Por su lado, el grupo islamista ha negado que la equivocación haya sido adrede.

"Es probable que el cuerpo de la señora Bibas se mezclara por error con otros encontrados bajo los escombros", defendió una fuente anónima, citada por la agencia AFP. Además, agregó que estaban "investigando" al respecto.

Respecto al padre de los niños, Yarden Bibas, ciudadano argentino-israelí, fue liberado el 1 de febrero y en uno de sus primeros mensajes solicitó a Netanyahu que hiciera "todo lo posible" para que regresen los cuerpos de sus dos hijos y su esposa. "Mi luz sigue allí y, mientras ellos sigan allí, todo aquí seguirá siendo oscuro", dijo a la prensa.

Netanyahu anuncia que vengará la entrega errónea del cuerpo

"Los tres fueron asesinados en el cautiverio de Hamás en las primeras semanas de la guerra. La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites", expresó Netanyahu en un mensaje oficial, este 21 de febrero, en el que confirmó la equivocación del cuerpo de Shiri Bibas. "Que Dios vengue su sangre y nosotros también lo haremos", amenazó.

El cadáver entregado por Hamás, que tenía que haber sido el de la madre de Abel y Kfir, corresponde al de una mujer gazatí. "El cuerpo adicional no es el de Shiri, ni el de ningún otro rehén israelí. Se trata de un cadáver no identificado", aseguró Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí. Asimismo, exigió que se entreguen los verdaderos huesos de la mujer israelí.

Oded Lifschitz es a quien pertenece el cuarto cuerpo entregado por Hamás. Tenía 83 años cuando fue secuestrado, durante un ataque de Hamás a Israel. Su familia confirmó que los restos sí pertenecen a su ser querido. "Han terminado 503 días de agonía e incertidumbre. Habíamos esperado y rezado mucho por un desenlace diferente", comunicaron en el Foro de Familias de Rehenes y desaparecidos.

Familia Bibas acusa a Netanyahu por no proteger a sus parientes

"No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro, Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento", señaló Ofri bibas, cuñada de Shiri, mediante un comunicado. También, afirmó que la familia estaba a la expectativa de saber qué ha pasado con la madre de sus sobrinos.