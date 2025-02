Javier Milei negó su responsabilidad en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, cuyo derrumbe ocasionó un escándalo político en Argentina —que día tras día no hace más que ahondarse— y será objeto de un juicio político. El presidente además intentó justificar la estafas y las comparó con juegos de apuestas: “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”. El presidente argentino afirmó que entre los inversores había "muchísimos bots" y que seguramente solo 5.000 personas habían participado.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió en la entrevista con TN, asegurando que es un "tecnooptimista fanático". "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?", volvió a comparar Milei

Milei intenta justificar escándalo de estafa de $Libra en entrevista

El último viernes por la noche Milei llamó en su cuenta de X —de casi 4 millones de seguidores— a invertir en $Libra. En minutos, la cotización pasó de cero a 4,7 dólares (4,5 euros) y el valor global de la criptomoneda escaló hasta los 4.500 millones de dólares. Sin embargo, repentinamente las carteras que concentraban los tokens (activos digitales) retiraron 90 millones de dólares y la moneda se desplomó en minutos.

En la entrevista, Milei explicó que tardó cuatro horas en retirar el mensaje por desconocimiento y por los comentarios negativos que atrajo la publicación, pero el daño ya estaba hecho. Uno de los responsables de Libra, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, culpó a Milei de la abrupta caída de la cotización por quitar su apoyo al proyecto.

Milei, justificándose nuevamente, dijo que actuó “de buena fe”, convencido de que Davis y su socio en el lanzamiento, el CEO de Kim Protocol, Juilian Peh, solo querían ayudar a los pequeños empresarios argentinos. “Si miro la miserabilidad de la política, digo: ‘Bueno, tengo algo que aprender’. Asumí la presidencia y seguí siendo el Milei de siempre. Se accedía a mí como cuando no era presidente, pero tengo que levantar los filtros, no puede ser tan fácil llegar a mí. A partir de ahora, será cuestión de levantar murallas”, añadió.

Milei enfrenta denuncias y juicio político por $LIBRA

Un juzgado federal fue designado este lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.

"Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares", sostuvo en un comunicado la organización social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las acciones judiciales.

Un estudio de abogados informó asimismo este lunes que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Nos enfrentamos a una trama de fraude masivo cometida no solo contra nuestros clientes, sino contra miles de personas de diferentes jurisdicciones", entre ellas muchos estadounidenses, señala la denuncia que involucra a Milei y a otros cuatro individuos, entre ellos Hayden Davis, uno de los creadores de $LIBRA.

En tanto, legisladores opositores anunciaron que promoverán un juicio político, una comisión investigadora y la interpelación del presidente. En medio del escándalo, la Bolsa argentina se derrumbó casi 6%. El lunes fue feriado en Estados Unidos y no operan los mercados de Nueva York.