Un video filtrado de una entrevista al presidente argentino Javier Milei muestra el momento en que un asesor interrumpe la conversación, lo que ha generado dudas sobre su transparencia en relación con la criptomoneda $LIBRA. La entrevista, realizada por el canal TN, abordó la controversia en torno a la promoción de este criptoactivo, que atrajo inversiones de miles de personas. La situación se volvió aún más polémica cuando Milei eliminó un tweet relacionado con la criptomoneda, justo cuando su valor comenzó a desplomarse y surgieron denuncias de estafa en su contra.

El momento más tenso ocurrió cuando el periodista Jonatan Viale mencionó las posibles consecuencias legales de las declaraciones del presidente. En ese instante, un asesor intervino para hablar con Milei, lo que llevó a Viale a advertir que esto podría desencadenar un "quilombo judicial".

La pausa en la entrevista a Javier Milei

Según se aprecia en los recortes hechos por usuarios de internet, la entrevista sin editar habría contenido una pequeña parte, de solo un par de minutos, donde Milei y Viale hablaron tanto de presuntas “preguntas pactadas”, para que pasados unos cuantos segundos el mencionado asesor pausara la entrevista para hablar con el presidente.

Tras esto, conversaron sobre las repercusiones judiciales que tendrá este denominado como “criptofiasco”, asegurando Milei que los temas jurídicos “no son los míos”, y quien mejor lo sabe es su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Interrupción de la entrevista por parte del asesor de Milei

En ese marco, el periodista de TN señaló que Milei está implicado en la situación de $LIBRA tanto en su rol de ciudadano como en el de presidente. Ante esto, Milei respondió destacando que era importante mencionar su condición de ciudadano, ya que el mensaje en cuestión fue publicado desde su cuenta personal en Twitter.

En ese momento una voz en off interrumpió a Viale: “No, no”. El conductor miró detrás de cámara y preguntó: “¿Qué? ¿Con esa parte?”. Como respuesta tuvo un pedido de reformulación a lo que respondió: “Y, no sé cómo venía. Bueno, ok (...) Sí, sí, sí, estoy... Sí, ya sé por qué, por el juicio”.

Mientras Viale se acomodó en la silla con los papeles en la mano, Santiago Caputo entró en escena y le susurró algo al oído a Milei. Desde la silla de enfrente, Viale miró la situación y acotó: “Sí, sí, yo entiendo. Me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial”. Al instante revisó los papeles y miró a Milei quien prosiguió con la entrevista.

