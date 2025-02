Egipto se opone al plan de Trump y propone reconstruir Gaza sin desplazar a la población: “Queremos una solución justa”

Egipto ha expresado su oposición al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que propone tomar el control de la Franja de Gaza y reubicar a su población en países vecinos como Egipto y Jordania. El gobierno egipcio anunció una iniciativa para reconstruir Gaza sin desplazar a sus habitantes, y enfatizó la importancia de preservar los derechos y la permanencia de los palestinos en su territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto declaró su intención de presentar una "propuesta integral" para la reconstrucción de Gaza, subrayando que los palestinos deben permanecer en su tierra. Además, Egipto manifestó su disposición a colaborar con el presidente Trump para lograr una paz justa y completa en la región.

¿En qué consiste el plan de Trump?

El plan propuesto por Donald Trump contempla la reubicación de una parte significativa de la población de Gaza hacia Egipto y Jordania. Su propósito principal es aliviar la crisis humanitaria y facilitar la reconstrucción del territorio palestino desde sus cimientos. Trump espera que Gaza se transforme en un centro económico, denominado la "Riviera de Oriente Medio". Esta propuesta ha sido recibida con rechazo por parte de los países árabes.

Trump generó controversia al proponer "limpiar" Gaza y reubicar a cerca de 1.5 millones de palestinos en Egipto y Jordania. Foto: AFP.

El rey Abdullah II de Jordania, tras reunirse con Trump, reafirmó su compromiso con la causa palestina y enfatizó la necesidad de una “solución que no implique el desplazamiento de la población de Gaza”. Asimismo, Jordania y Egipto han reiterado su apoyo a la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital. Según declaraciones del presidente estadounidense, la región necesita un reinicio total para lograr la paz, ya que considera que Gaza es un "lugar en demolición".

Ambas naciones han mostrado una histórica resistencia a recibir un gran número de refugiados palestinos, y argumentan que una reubicación masiva desde Gaza "podría afectar sus economías y alterar su equilibrio demográfico". La propuesta de Trump introduce un cambio drástico en la dinámica del conflicto en Medio Oriente, lo que podría generar tensiones diplomáticas con estos países.

La propuesta egipcia para la reconstrucción de Gaza

En contraste con el plan de Trump, Egipto elabora una propuesta que busca la reconstrucción de Gaza sin desplazar a sus residentes. El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, recalcó la importancia de iniciar la reconstrucción mientras se salvaguardan los derechos de su población. Esta iniciativa pretende abordar las necesidades humanitarias y de infraestructura en Gaza, promoviendo la estabilidad y la paz en la región sin recurrir al desplazamiento forzoso.

Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto, espera iniciar lo más pronto posible con los trabajos de reconstrucción en Gaza. Foto: CNN.

Egipto ha anunciado la celebración de una cumbre de países islámicos para abordar el tema del desplazamiento de palestinos de Gaza. Esta reunión busca consolidar una posición unificada en contra de cualquier plan que implique la reubicación forzosa de la población gazatí y promover soluciones que respeten la soberanía y los derechos del pueblo palestino.

Trump: "Los palestinos no tendrán derecho a regresar a Gaza"

Trump aseveró el lunes 10 de febrero que los palestinos "no tendrían derecho a retornar a Gaza". Durante una entrevista con Fox News, el republicano señaló: "No, no lo tendrían, porque van a tener viviendas mucho mejores. En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos porque si tienen que retornar ahora, pasarían años antes de que puedan hacerlo, no es habitable".