Antony Blinken expulsa a un supuesto periodista que lo llamó "¡criminal!" por el apoyo de EE. UU. a Israel en Gaza

Antony Blinken es insultado por 2 periodistas que le reclamaron por el apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza. Foto: composición LR/ New York Post

El caos se desató durante la última conferencia de prensa del secretario de Estado, Antony Blinken, el jueves, tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Empleados del Departamento de Estado expulsaron por la fuerza a reporteros que acusaron al funcionario de permitir un "genocidio" en Gaza.

Max Blumenthal, periodista de Grayzone News, salió de la sesión informativa tras insistir en sus cuestionamientos al personal del Departamento de Estado, mientras que el periodista independiente Sam Husseini fue expulsado. Ambos criticaron a Blinken por no haber logrado el acuerdo de alto el fuego con mayor anticipación.

Periodistas reclaman a Antony Blinken

"¿Por qué mantuvieron sus bombas fluyendo mientras tenían un acuerdo en mayo?. Todos sabíamos que teníamos un trato. Todos en esta sala saben que teníamos un trato. ¿Por qué sacrificó el orden basado en reglas en aras de su compromiso con el sionismo? ¿Por qué permitiste que masacrarán a mis amigos? Tu suegro era un cabildero israelí, tu abuelo es un cabildero israelí. ¿Está usted comprometido con Israel?¿Qué se siente tener un legado como genocidio? ", expresó Max Blumenthal de Grayzon News.

Luego el periodista Sam Husseini fue sacado a rastras de la reunión con la prensa. "¡Usted pontifica sobre la libertad de prensa!. Estoy haciendo preguntas después de que Matt Miller (portavoz), me dijera que no responderá mis preguntas. ¡Criminal! ¿Por qué no estás en La Haya?", gritó mientras Blinken continuaba con su discurso.

Antony Blinken confía de que habrá cese de fuego entre Israel y Gaza

Antony Blinken señaló que confía en que el cese al fuego entre Israel y Gaza comenzará el domingo, aunque Israel se abstuvo de un gabinete y acusó a Hamás de dar marcha atrás. "Tengo confianza, y espero plenamente que la implementación comience en domingo", señaló Blinken.

Además, Blinken dijo que él y otros funcionarios de la administración de Joe Biden, que terminan el lunes, estaban hablando por teléfono para resolver los problemas del alto el fuego anunciado el miércoles a través del mediador Qatar. "No es exactamente sorpréndete que en un proceso, en una negociación, que ha sido tan desafiante y tan tensa, se pueda obtener un cabo suelto. Estamos atando ese cabo suelto mientras hablamos", puntualizó, el secretario de estado de EE.UU.

Antony Blinken lamenta la guerra en Sudán

Blinken dijo que lamenta no haber podido poner fin a la guerra de Sudán y espera que la administración entrante de Trump siga intentándolo. "Para mí, sí, es otro verdadero pesar de lo que respecta en Sudán, no hayamos podido llegar a ese día de éxito. Hay algunas mejoras en la entrega de asistencia humanitaria a través de nuestra diplomacia, pero no el fin del conflicto, ni el fin de los abusos, ni el fin del sufrimiento de la gente"; agregó Blinken.