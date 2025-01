Nueva ley de Ron DeSantis en Florida permitirá a ciudadanos demandar a los condados por no dar refugio a personas

El 1 de enero de 2025 entró en vigor en Florida una controvertida ley que permite a los ciudadanos demandar a los gobiernos locales si no evitan que las personas sin hogar acampen en áreas públicas. Esta normativa, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, busca priorizar la seguridad pública y la calidad de vida de los residentes, pero ha suscitado críticas por su posible criminalización de la indigencia.

Organizaciones como Camillus House y Hermanos de la Calle han intensificado sus esfuerzos para proporcionar refugio a las personas sin hogar, especialmente durante las inusuales bajas temperaturas registradas en Miami. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la eficacia de la ley y su capacidad para abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda en el estado.

¿De qué trata la nueva ley impuesta por Ron DeSantis?

La ley, que comenzó a restringir la posibilidad de dormir en las calles desde octubre de 2024, ahora permite que residentes y dueños de negocios demanden a sus gobiernos locales si no prohíben a las personas sin hogar acampar en lugares públicos. No obstante, la normativa no limita las acampadas recreativas autorizadas ni se extiende a personas que duermen en sus vehículos legalmente estacionados.

En octubre de 2024, el estado destinó 30 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales a promulgar la ley, aunque muchos consideran que este presupuesto es insuficiente para abordar la magnitud del problema. La efectividad de la ley dependerá en gran medida de su implementación en cada condado y de la disponibilidad de recursos para apoyar a las personas sin hogar.

¿Qué opinan las organizaciones de apoyo a personas sin hogar?

Organizaciones como Camillus House y Hermanos de la Calle han redoblado sus esfuerzos para asistir a las personas sin hogar, especialmente durante las recientes olas de frío en Miami. Eddie Gloria, director de Camillus House, señaló que muchas personas sin hogar carecen de ropa adecuada, por lo que han abierto sus puertas para ofrecer refugio.

Críticas y desafíos de la nueva normativa

La ley ha sido objeto de críticas por parte de quienes temen que pueda desplazar a personas vulnerables sin ofrecer ayuda correspondiente. El alto costo de vida y los elevados precios de los alquileres en ciudades como Miami contribuyen significativamente al incremento de personas sin hogar.