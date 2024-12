Sudamérica está conformada por trece naciones que destacan por su amplia variedad cultural e histórica. Entre ellas, sobresale un pequeño país que se consolida como el más rico de América del Sur en 2024. Según el ranking Global Finance, esta nación, apodada como el 'Dubai de Sudamérica', se posicionó por encima de naciones de Europa y Asia como Dinamarca, Arabia Saudita y Suecia, que lideraban por su poderosa economía.

Con una población de poco más de 800.000 habitantes, este país de Sudamérica ha logrado un rápido crecimiento en su economía. Actualmente, busca consolidarse como el segundo exportador y productor de petróleo en América del Sur, superando a Venezuela.

¿Cuál es el país más rico de América del Sur conocido como el 'Dubai de Sudamérica'?

El país de Sudamérica conocido como el 'Dubái de Sudamérica' es Guyana. Ubicada en la costa noreste de América del Sur, esta nación ha experimentado un notable crecimiento económico en los últimos años. Según datos revelados en el portal web en El Economista, en tan solo el primer semestre del 2024, la economía creció un 49,7%. Esto se debe al descubrimiento de yacimientos de petróleo y explotación de vastas reservas de la misma en sus aguas territoriales.

Tan solo entre los años 2020 y 2023, Guyana aumentó su producción de petróleo crudo a un promedio anual de 98.000 b/d, siendo el tercer país productor no perteneciente a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) con un mayor crecimiento durante este periodo.

Guyana es el país más rico de Sudamérica. Foto: Global Finance

El pequeño país sudamericano, ya exporta más petróleo que Venezuela, gracias a su bajo consumo interno. Aunque la nación venezolana produce entre 700.000 y 900.000 barriles diarios, Guyana apunta a superar esta cifra, alcanzando 1,4 millones con sus nuevas plataformas operativas, según Bloomberg.

De acuerdo con el ranking Global Finance, Guyana se posiciona en el puesto 11 de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de US$ 80,137. Así, esta nación de Sudamérica se impone no solo ante las regiones sudamericanas, sino también frente a países poderosos como Arabia Saudita.

¿Por qué se le conoce a Guyana como el 'Dubai de Sudamérica'?

A Guyana se le conoce como el "Dubái de Sudamérica" debido al extraordinario auge económico que ha experimentado en los últimos años, impulsado por la industria petrolera. En 2015, se descubrieron vastas reservas de petróleo en alta mar, específicamente en el bloque Stabroek, operado por ExxonMobil.

Actualmente, exporta más petróleo que países históricamente productores como Venezuela, gracias a su bajo consumo interno.

Su producción de crudo podría alcanzar los 1,4 millones de barriles diarios en los próximos años, consolidándola como una potencia energética emergente en Sudamérica.