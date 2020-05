Venezuela: Pareja simuló rapto de su bebé de 3 meses para ocultar que lo habían matado

View this post on Instagram

Durante una discusión le quitaron la vida a su bebé de tres meses y simularon su rapto en Guarenas Luego de conocerse mediante redes sociales el presunto rapto de un infante de tres meses, funcionarios de la Delegación Municipal Guarenas, activaron un protocolo de búsqueda y pesquisas pertinentes, comprobando que la versión suministrada por lo padres del bebé era falsa. Gracias a la colaboración de la comunidad de Trapichito, parroquia Guarenas, municipio Plaza, estado Miranda y la pronta acción de pesquisas del Cicpc, se pudo conocer que en dicha zona, no ocurrió el hecho que afirmaba la madre del niño, Belexis del Mar Morales Alcalá (33), quien indicaba que dos hombres a bordo de una motocicleta, le habrían raptado a su hijo de tres meses, y que la mujer en compañía del padre del menor, Chery Alberto Ríos Pérez (49), se encontraban en la zona con actitud sospechosa, ya que en horas de la noche, éstos merodeaban las zonas montañosas del sector y a un vecino le habrían solicitado material de preservación, comúnmente conocido como Cal Una vez obtenida esta información, los funcionarios proceden a interrogar a los padres del infante, quienes fueron incongruente en las versiones del que suministraban, optando finalmente por confesar lo que ocurrió, indicando que la pareja a tempranas horas del día 3 de Mayo, sostuvieron una fuerte discusión, arrojando al niño al piso, ocasionandole la muerte de forma instantánea, introduciendolo en una nevera, para evitar que su cuerpo se descompusiera; al pasar los días, lo prepararon para su conservación con el material antes expuesto, luego lo trasladaron hasta la zona montañosa, donde fue sepultado y posteriormente simularon un rapto, para despistar a las autoridades. Los homicidas fueron puestos a la orden del Ministerio Público del estado Miranda. R:EMonasterio #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos