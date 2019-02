Más ayuda humanitaria será transportada por primera vez en aviones militares de EE.UU.

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria llegará a la frontera con Venezuela, debido a que el gobierno de Estados Unidos prepara un contingente de alimentos y medicinas para el país llanero.

Será la primera ocasión que la asistencia llegue en aeronaves militares, según un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso de ese país.

Como se sabe, en Cúcuta, Colombia, se encuentra otro contingente de la ayuda humanitaria. A estos suministros se le sumarán las 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales, que serán enviados a partir del sábado, según las autoridades estadounidenses.

El correo electrónico enviado al Congreso el viernes sobre la nueva ayuda fue entregado a The Associated Press por un asesor del Congreso estadounidense que no estaba autorizado a discutir públicamente el tema.

Estados Unidos ha decidido enviar ayuda a petición del opositor Juan Guaidó, quién ha prometido entregar la ayuda a los venezolanos pese al rechazo de Maduro.

Como se recuerda, el presidente Maduro, en una entrevista con AP realizado el día jueves, calificó la asistencia estadounidense de "migajas".

Aunque las fuerzas armadas estadounidenses han respaldado desde hace mucho las misiones de asistencia humanitaria encabezadas por autoridades civiles, esta es la primera vez que entregarían directamente la ayuda para Venezuela.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos envió ayuda con un valor de más de 100 millones de dólares a Cúcuta para apoyar a Colombia a enfrentar la presencia de unos tres millones de venezolanos que llegaron a su territorio tras huir la escasez de alimentos y una hiperinflación.