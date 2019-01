“Estados Unidos está observando”: la advertencia tras la detención de Juan Guaidó

“Estados Unidos y el mundo están mirando”, advirtió el secretario de Estado, Mike Pompeo, tras la intervención a Juan Guaidó. El funcionario del Ejecutivo norteamericano se manifestó en contra de la detención del opositor de Nicolás Maduro, al igual que John Bolton, como asistente sobre Seguridad Nacional.

“Denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamble Nacional Juan Guaidó por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Cristopher Figuera”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el secretario de Estados Unidos. “Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que mantengan la Constitución y los derechos del pueblo venezolano”, exhortó a través de la red social. Mike Pompeo luego agregó que su país y la comunidad internacional estaban vigilando el actual del régimen de Nicolás Maduro.

We denounce the arbitrary detention of #NationalAssembly President @jguaido by Venezuelan Intelligence Chief Manuel Cristopher Figuera. We call on security forces to uphold the constitution and rights of the Venezuelan people. The U.S. and world are watching.