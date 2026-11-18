Atención máxima | Las personas que trabajaron en EE.UU. menos de esta cantidad de años no podrán jubilarse, así lo confirma la SSA La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que la cantidad de créditos mínima necesaria es importante para poder jubilarte en Estados Unidos.

Las personas que trabajaron en EE.UU. menos de esta cantidad de años no podrán jubilarse. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos expresó a través de su página web oficial cuáles son los requisitos clave que todos los solicitantes de jubilación tienen que cumplir si o sí para poder reclamar estos pagos. Entre los principales se encuentran la cantidad de años de trabajo mínimo que se requiere; también dependerá de la edad que se debe alcanzar para estar apto y recibir los beneficios.

¿Quiénes tendrán prohibido jubilarse, según la SSA?

La agencia federal señala que para poder jubilarse será necesario haber acumulado en el historial de trabajo un mínimo de 40 créditos, que es equivalente a al menos 10 años de haber trabajado y pagado impuestos. En el caso de no cumplir con el requisito, no se podrán solicitar beneficios de retiro.

¿Cómo la SSA mide los años trabajados en el historial?

Inicialmente debes saber que estos créditos se acumulan durante los años trabajados al alcanzar una serie de ganancias que se juntan año tras año. Un ejemplo: En el 2026, la SSA está otorgando un crédito a cada trabajador que alcance las 1.890 ganancias.

Cabe mencionar que el máximo de los créditos que la SSA entrega en un año es de 4, por lo que el mínimo de años trabajados para alcanzar los 40 créditos es de 10.

¿A partir de qué edad se pueden recibir los beneficios por jubilación de la SSA?

Si bien lo importante es que los solicitantes hayan acumulado sus 40 créditos, la edad en que pueden reclamar la jubilación es al cumplir los 62 años, siempre y cuando hayan cumplido las condiciones al solicitar; sin embargo, recibirán su dinero, pero con una reducción por haber reclamado antes de la edad plena de jubilación. Si se realiza con normalidad, la jubilación no accede a descuentos o aumentos.

Por último, si los beneficios se solicitan después de la edad plena, el monto a recibir se incrementa de manera proporcional a lo que se aguardó para hacer la petición, hasta los 70 años, que es la edad en la que se puede recibir el monto máximo.