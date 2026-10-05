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Máxima atención | Calendario oficial de pagos SNAP en Florida: Esta es tu fecha de depósito para el mes de octubre

Aproximadamente 42 millones de personas en EE. UU. reciben mensualmente el apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Calendario oficial de pagos SNAP en Florida para octubre
Calendario oficial de pagos SNAP en Florida para octubre | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Se conoció que aproximadamente 42 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes el apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que es un beneficio destinado a las familias de bajos ingresos para que puedan complementar su presupuesto para alimentos. Por ello, es normal que este grupo esté pendiente de las fechas de depósito.

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¿Cómo se establecen los pagos SNAP en Florida?

Previo a revelarte las fechas exactas de entrega de cupones SNAP de octubre, debes saber que el calendario de pagos cambia de acuerdo al número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula por diversos factores como el ingreso, tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de manera escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Calendario oficial de pagos SNAP de Florida para el mes de octubre

En Florida, los beneficios de SNAP de octubre del 2026 se depositan desde el 1 al 28 de octubre, de acuerdo con los dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos en ese orden inverso (sin contar el décimo dígito).

  • 00–03: Jueves 1 de octubre
  • 04–06: Viernes 2 de octubre
  • 07–10: Sábado 3 de octubre
  • 11–13: Domingo 4 de octubre
  • 14–17: Lunes 5 de octubre
  • 18–20: Martes 6 de octubre
  • 21–24: Miércoles 7 de octubre
  • 25–27: Jueves 8 de octubre
  • 28–31: Viernes 9 de octubre
  • 32–34: Sábado 10 de octubre
  • 35–38: Domingo 11 de octubre
  • 39–41: Lunes 12 de octubre
  • 42–45: Martes 13 de octubre
  • 46–48: Miércoles 14 de octubre
  • 49–52: Jueves 15 de octubre
  • 53–55: Viernes 16 de octubre
  • 56–59: Sábado 17 de octubre
  • 60–62: Domingo 18 de octubre
  • 63–66: Lunes 19 de octubre
  • 67–69: Martes 20 de octubre
  • 70–73: Miércoles 21 de octubre
  • 74–76: Jueves 22 de octubre
  • 77–80: Viernes 23 de octubre
  • 81–83: Sábado 24 de octubre
  • 84–87: Domingo 25 de octubre
  • 88–90: Lunes 26 de octubre
  • 91–94: Martes 27 de octubre
  • 95–99: Miércoles 28 de octubre

Montos que reciben los beneficiarios SNAP en Florida

Los montos máximos mensuales de SNAP son los mismos que rigen para los 48 estados, incluido Washington. A continuación, pueden ser:

  • 1 persona: US$306
  • 2 personas: US$562
  • 3 personas: US$808
  • 4 personas: US$1.023
  • 5 personas: US$1.217
  • 6 personas: US$1.463
  • 7 personas: US$1.616
  • 8 personas: US$1.841
  • Cada persona adicional: US$225 más

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