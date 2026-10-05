Máxima atención | Calendario oficial de pagos SNAP en Florida: Esta es tu fecha de depósito para el mes de octubre

Se conoció que aproximadamente 42 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes el apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que es un beneficio destinado a las familias de bajos ingresos para que puedan complementar su presupuesto para alimentos. Por ello, es normal que este grupo esté pendiente de las fechas de depósito.

¿Cómo se establecen los pagos SNAP en Florida?

Previo a revelarte las fechas exactas de entrega de cupones SNAP de octubre, debes saber que el calendario de pagos cambia de acuerdo al número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula por diversos factores como el ingreso, tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de manera escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Calendario oficial de pagos SNAP de Florida para el mes de octubre

En Florida, los beneficios de SNAP de octubre del 2026 se depositan desde el 1 al 28 de octubre, de acuerdo con los dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos en ese orden inverso (sin contar el décimo dígito).

00–03: Jueves 1 de octubre

04–06: Viernes 2 de octubre

07–10: Sábado 3 de octubre

11–13: Domingo 4 de octubre

14–17: Lunes 5 de octubre

18–20: Martes 6 de octubre

21–24: Miércoles 7 de octubre

25–27: Jueves 8 de octubre

28–31: Viernes 9 de octubre

32–34: Sábado 10 de octubre

35–38: Domingo 11 de octubre

39–41: Lunes 12 de octubre

42–45: Martes 13 de octubre

46–48: Miércoles 14 de octubre

49–52: Jueves 15 de octubre

53–55: Viernes 16 de octubre

56–59: Sábado 17 de octubre

60–62: Domingo 18 de octubre

63–66: Lunes 19 de octubre

67–69: Martes 20 de octubre

70–73: Miércoles 21 de octubre

74–76: Jueves 22 de octubre

77–80: Viernes 23 de octubre

81–83: Sábado 24 de octubre

84–87: Domingo 25 de octubre

88–90: Lunes 26 de octubre

91–94: Martes 27 de octubre

95–99: Miércoles 28 de octubre

Montos que reciben los beneficiarios SNAP en Florida

Los montos máximos mensuales de SNAP son los mismos que rigen para los 48 estados, incluido Washington. A continuación, pueden ser: