Un jet privado se estrella contra un parque de casas rodantes en Florida y mueren las 9 personas a bordo

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Un jet privado se estrella cerca de un parque de casas rodantes en Florida y mueren las 9 personas a bordo

Las imágenes capturadas por las personas durante el accidente muestran cómo la nave cae en picada.

Nueve personas mueren tras estrellarse un jet privado en Florida. Foto: Captura
Nueve personas mueren tras estrellarse un jet privado en Florida. Foto: Captura
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Un avión privado modelo Learjet 60 se estrelló este domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, y provocó un incendio de grandes dimensiones. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron, según confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. La aeronave había despegado de Texas y se dirigía a las Bahamas cuando cayó cerca de varias viviendas y de una concurrida vía.

El impacto contra el suelo provocó una explosión que dejó un enorme cráter en el pavimento, fragmentos de asfalto envueltos en llamas y una densa columna de humo negro. Las imágenes grabadas por personas que se encontraban en sus vehículos muestran cómo el avión cayó en picada antes de convertirse en una bola de fuego.

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¿Qué se sabe del accidente del avión privado en Florida?

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas, de acuerdo con los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA). El aeropuerto confirmó que se trataba de un avión privado y que su matrícula era N722BD.

El aparato cayó cerca de un pequeño centro comercial y de un zona de casas rodantes. La proximidad del impacto con las viviendas y los vehículos que circulaban por la zona generó preocupación por la posibilidad de que hubiera más víctimas.

Sin embargo, las primeras informaciones no confirmaron personas fallecidas o heridas en tierra. Tampoco se había determinado si alguna vivienda sufrió daños como consecuencia del accidente.

Jim Reynolds, portavoz del aeropuerto de Austin-Bergstrom, lamentó lo ocurrido. «Esta es definitivamente una tragedia», expresó al referirse al siniestro.

Investigaciones tras el accidente en Florida

Los equipos de bomberos y otros servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia. El Departamento de Bomberos y Rescate calificó el hecho como un “incidente de grandes dimensiones”.

Además, las autoridades del condado de Palm Beach cerraron las vías en ambas direcciones y pidieron a los conductores evitar el sector mientras continuaban las labores de emergencia.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedó a cargo de la investigación, con el apoyo de un equipo de la FAA. Hasta el momento, las autoridades no habían establecido qué provocó que el Learjet 60 perdiera el control y terminara estrellándose.

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