APEC 2026: Keiko Fujimori se reunió con José Antonio Kast en Shenzhen Los temas abordados entre ambas autoridades de Estado incluyeron el impulso del intercambio comercial y la posibilidad de coordinar acciones frente a los efectos del fenómeno El Niño (FEN).

Keiko Fujimori se reunió con su homólogo chileno, José Antonio Kast, en la ciudad de Shenzhen, China, en el marco de las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Los temas abordados incluyeron el impulso del intercambio comercial y la posibilidad de coordinar acciones frente a los efectos del fenómeno El Niño (FEN).

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En la cita, Fujimori y Kast también evaluaron la organización de una nueva reunión entre sus gabinetes ministeriales para el 2027 a fin de establecer acuerdos y compromisos en distintas áreas de cooperación.

Respecto al FEN, ambos gobiernos consideraron necesario reforzar mecanismos de prevención, monitoreo y reacción.

De acuerdo con la información difundida por la Presidencia chilena, la agenda bilateral también contempla impulsar mayores inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países