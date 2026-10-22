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Alerta máxima inmigrantes | DeSantis aprueba ley para que inmigrantes sean reconocidos fácilmente en la ciudad: ¿Quiénes serán los afectados?

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 911 que permitirá incluir la ciudadanía estadounidense en algunas licencias de conducir y tarjetas de identificación.

DeSantis aprueba ley para que inmigrantes sean reconocidos fácilmente en Florida.
DeSantis aprueba ley para que inmigrantes sean reconocidos fácilmente en Florida. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 911 en Florida que ha puesto en alerta a miles de inmigrantes debido a que Florida ahora tendrá visible la ciudadanía estadounidense en algunas licencias de conducir y tarjetas de identificación. Sin embargo, debes saber que no todos los documentos revelarán esta información.

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¿Quiénes verán su situación migratoria en sus licencias de conducir?

Este cambio afectará a quienes obtengan la naturalización y necesiten actualizar sus documentos, pues contempla una renovación o un reemplazo sin costo bajo ciertas condiciones. Cabe destacar que esta medida no exige que todos los carnés muestren una categoría migratoria como la Green Card o visa, pues el requisito solo se refiere a titulares que figuren como ciudadanos de EE.UU.

Si bien la reforma completa de la ley HB 911 fue aprobada el 1 de abril del 2026, se dispone el cambio totalmente gratis a más tardar el 1 de julio del 2027 para las licencias de conducir y tarjetas de identificación expedidas a solicitantes registrados como ciudadanos estadounidenses. Este requisito se aplicará al emitir, renovar o reemplazar cualquiera de esos documentos.

¿Los documentos mostrarán si una persona tiene un green card o visa?

La disposición no establece que todas las licencias tengan que indicar si su titular tiene una green card, una visa u otra categoría migratoria. El cambio se limita a quienes aparecen registrados como ciudadanos estadounidenses.

Por ello, afirmar que los documentos mostrarán el estatus migratorio de todos los inmigrantes es falso. La obligación descrita es simple: solo se incorporará esta información de ciudadanía en las credenciales de quienes cumplan el supuesto previsto.

¿Qué se sabe sobre el posible distintivo "NC" para los no ciudadanos?

Desde hace algunos días, diversos medios de comunicación reportaron que las licencias de conducir de personas sin ciudadanía estadounidense podrían llevar las letras "NC", incluso cuando sus titulares cuenten con una residencia legal, pero según la sección 322.034, no se menciona esa abreviatura, pues solo se exige identificar a quienes figuren como ciudadanos en el sistema estatal.

Por último, se debe esperar a la fecha de entrada de vigor de la ley para determinar cuáles son las acciones que tomen las autoridades para regular el estatus migratorio en las licencias de conducir de Florida.

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