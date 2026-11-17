¿Vas a cruzar la frontera para Thanksgiving 2026? Esta es la documentación válida que te permitirá viajar, según la CBP Muchas familias planean viajar durante el Día de Acción de Gracias 2026 y es crucial verificar la documentación necesaria ante el aumento de redadas migratorias.

La documentación válida que te permitirá viajar durante Día de Acción de Gracias 2026. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Son muchas familias que están planeando viajar durante el Día de Acción de Gracias del 2026, por lo que es necesario que verifiques todos tus papeles antes de salir de casa, ante el incremento de las redadas migratorias que afectan tanto a inmigrantes indocumentados como a personas en situación migratoria irregular. En este sentido, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló cuál es la documentación válida si pretendes cruzar la frontera.

Lista de documentos que necesitan los ciudadanos estadounidenses para cruzar la frontera

De acuerdo al propio portal del CBP, los ciudadanos estadounidenses que ingresan al país ya sea por vía terrestre o marítima tienen que presentar un documento de viaje válido que cumpla con lo establecido por la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI). A continuación, la documentación permitida para cruzar:

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Licencia de conducir mejorada.

Tarjeta Tribal Mejorada (ETC, por sus siglas en inglés).

Tarjetas de viajero de confianza (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST).

Órdenes militares estadounidenses (PCS) con identificación militar válida.

Credencial de Marinero Mercante de EE. UU. con carta de viaje oficial.

En el caso de los niños con ciudadanía estadounidense menores de 15 años que llegan desde Canadá o México, tienen que presentar un certificado de nacimiento (original o copia) emitido por el Departamento de Registros Vitales del estado donde nació, también pueden presentar un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero o Certificación de Naturalización.

Documentos que pueden presentar los viajeros extranjeros para cruzar la frontera de EE.UU.

Si quieres ingresar a EE.UU. durante la semana de Thanksgiving por vía terrestre, además de contar con una visa americana vigente u otro documento que acredite tu estancia legal, la CBP anuncia que también debes presentar el I-94, un formulario que registra la entrada y salida del territorio estadounidense.

A pesar de que no es necesario rellenarlo en papel, sí tienes que solicitarlo con anticipación. Para ello, tienes que conseguir el formulario por internet o a través de la aplicación CBP Link, que está disponible en App Store y Google Play.

Mientras que los ciudadanos de los países afiliados al Programa de Exención de Visa (VWP) que entren por tierra a EE.UU. necesitan tener aprobada la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA). Ten en cuenta que las autoridades de la CBP pueden realizar inspecciones a los artículos que estás llevando.