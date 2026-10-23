Florida retiró más 30.000 peces de sus aguas en una competencia récord que reunió a más de 500 participantes para proteger su fauna marina

El pez león ha sido considerado una especie invasora por poner en peligro ecosistemas marinos. | Foto: El País

El pez león ha sido considerado una especie invasora por poner en peligro ecosistemas marinos. | Foto: El País

Florida registró un récord en su lucha contra el pez león, una especie invasora que amenaza el equilibrio de sus ecosistemas marinos. Durante 2026, un total de 533 participantes lograron retirar 36.187 ejemplares de las aguas del estado.

La iniciativa, organizada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), superó en más de 5.000 peces la cifra del año anterior. Mediante una competencia que convocó a buceadores recreativos y comerciales, las autoridades buscan limitar la expansión de esta especie.

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¿Cómo funciona la competencia de Florida para combatir al pez león?

El Lionfish Challenge 2026 se desarrolló entre el 22 de mayo y el 14 de septiembre. Durante esos meses, los participantes realizaron 1.468 jornadas de buceo para capturar ejemplares y competir por reconocimientos en distintas categorías.

La iniciativa premia a quienes retiran la mayor cantidad de peces, además de reconocer la participación de jóvenes, pescadores comerciales y veteranos de las Fuerzas Armadas. Hunter Ledbetter obtuvo el título de Lionfish King tras capturar 1.541 ejemplares, mientras que Helen Rodney fue reconocida como Lionfish Queen con 1.488 peces.

¿Por qué el pez león representa una amenaza para Florida?

El pez león es una especie invasora que se reproduce y se expande en ambientes donde no es nativa. Su presencia preocupa a las autoridades porque consume peces autóctonos y compite por alimento con depredadores locales, como los meros y los pargos.

Además, se alimenta de peces pequeños que cumplen funciones importantes en los arrecifes, entre ellas el control del crecimiento de las algas. Esta situación puede alterar las cadenas alimentarias y afectar la biodiversidad marina, por lo que la FWC promueve su extracción como una medida para limitar sus efectos.