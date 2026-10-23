Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Jorge Nieto enfrenta a senadores por apoyo a Keiko Fujimori | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Florida retiró más 30.000 peces de sus aguas en una competencia récord que reunió a más de 500 participantes para proteger su fauna marina

A pesar del éxito en la captura, las autoridades advierten que existen retos para restaurar el ecosistema, ya que el pez león sigue representando una amenaza para la biodiversidad marina.

El pez león ha sido considerado una especie invasora por poner en peligro ecosistemas marinos.
El pez león ha sido considerado una especie invasora por poner en peligro ecosistemas marinos. | Foto: El País
Por
google iconLa República en Google

Florida registró un récord en su lucha contra el pez león, una especie invasora que amenaza el equilibrio de sus ecosistemas marinos. Durante 2026, un total de 533 participantes lograron retirar 36.187 ejemplares de las aguas del estado.

La iniciativa, organizada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), superó en más de 5.000 peces la cifra del año anterior. Mediante una competencia que convocó a buceadores recreativos y comerciales, las autoridades buscan limitar la expansión de esta especie.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

El filósofo chino que dejó una reflexión sobre la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero uno recto se convierte en madera"

lr.pe

¿Cómo funciona la competencia de Florida para combatir al pez león?

El Lionfish Challenge 2026 se desarrolló entre el 22 de mayo y el 14 de septiembre. Durante esos meses, los participantes realizaron 1.468 jornadas de buceo para capturar ejemplares y competir por reconocimientos en distintas categorías.

La iniciativa premia a quienes retiran la mayor cantidad de peces, además de reconocer la participación de jóvenes, pescadores comerciales y veteranos de las Fuerzas Armadas. Hunter Ledbetter obtuvo el título de Lionfish King tras capturar 1.541 ejemplares, mientras que Helen Rodney fue reconocida como Lionfish Queen con 1.488 peces.

Puedes ver

Una cueva de España estuvo sellada durante 16.800 años y conservó una vivienda prehistórica con miles de objetos intactos

lr.pe

¿Por qué el pez león representa una amenaza para Florida?

El pez león es una especie invasora que se reproduce y se expande en ambientes donde no es nativa. Su presencia preocupa a las autoridades porque consume peces autóctonos y compite por alimento con depredadores locales, como los meros y los pargos.

Además, se alimenta de peces pequeños que cumplen funciones importantes en los arrecifes, entre ellas el control del crecimiento de las algas. Esta situación puede alterar las cadenas alimentarias y afectar la biodiversidad marina, por lo que la FWC promueve su extracción como una medida para limitar sus efectos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Florida retiró más 30.000 peces de sus aguas en una competencia récord que reunió a más de 500 participantes para proteger su fauna marina

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo permanece cerrado tras intensa llovizna

Mundo

Netanyahu ordenó el "cierre total" de Cisjordania tras ataque armado y anuncia una operación militar

Susto en vivo: una ola gigante empapó a un periodista durante un reporte de las costas en España

Una madre jubilada le dona una casa a su hijo en 2021: ahora la Seguridad Social la obliga a devolver 3.700 euros por esta razón

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jorge Nieto cuestiona a los senadores de su partido que votaron a favor de pedido de facultades: "Rompieron la disciplina"