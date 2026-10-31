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Elecciones intermedias de EE.UU. 2026: así avanza el voto anticipado en Texas, California y Florida antes del 3 de noviembre

Texas superó los 6,3 millones de votos anticipados, mientras que California y Florida, los otros gigantes con mayor población hispana, siguen sumando.

Las elecciones intermedias de EE.UU. del 3 de noviembre de 2026 marcan un récord en votación anticipada, superando los 43 millones de sufragios. Texas, California y Florida destacan por sus modalidades de participación.
Las elecciones intermedias de EE.UU. del 3 de noviembre de 2026 marcan un récord en votación anticipada, superando los 43 millones de sufragios. Texas, California y Florida destacan por sus modalidades de participación. | Ilustración LR/ChatGPT
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Las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 afrontan su tramo decisivo con un volumen récord de votación anticipada respecto a los comicios legislativos previos. Un reporte de Associated Press contabilizó más de 43 millones de sufragios presenciales y boletas por correo, lo que representa cerca de 10 millones más respecto al mismo periodo de 2022.

Estados como Texas, California y Florida exhiben modalidades de participación heterogéneas. Mientras la primera entidad concluyó su lapso previo el 30 de octubre, la segunda mantendrá alternativas hasta el día central y la tercera permite extensiones locales. Las cifras reflejan la afluencia ciudadana, pero omiten las preferencias hacia los candidatos. La afiliación partidaria tampoco asegura resultados del escrutinio final.

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¿Quiénes lideran las elecciones en Texas y cómo ejercer el sufragio este 3 de noviembre?

La participación en el territorio tejano superó los 6,3 millones de sufragios registrados hasta el miércoles 28 de octubre, una cifra superior a los 4,2 millones contabilizados durante el ciclo de 2022. La disputa por el Senado federal confronta al representante conservador Ken Paxton con el aspirante progresista James Talarico, mientras que el gobernador Greg Abbott persigue su permanencia en el cargo frente a la candidata Gina Hinojosa. Estas contiendas decisivas definirán además la delegación de la entidad ante la Cámara de Representantes.

Votación anticipada en Texas. Foto: Telemundo/Target Smart

Votación anticipada en Texas. Foto: Telemundo/Target Smart

Las personas que omitieron la fase previa concluida el 30 de octubre disponen de la jornada del martes 3 de noviembre para emitir su elección, en el horario comprendido entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m. La Secretaría de Estado aconseja ingresar a la plataforma VoteTexas.gov para validar el registro previo, ubicar el centro asignado y confirmar las identificaciones válidas. La verificación anticipada del recinto resulta imprescindible, ya que la asignación varía en función de la normativa propia de cada condado.

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¿Cuáles son las claves del voto anticipado en California para la elección general?

Un reporte oficial de VoteCal registró un acumulado de 5.545.910 sufragios emitidos en California. Esta cifra engloba 5.396.096 papeletas devueltas vía correo, buzones y puntos autorizados, junto con 149.814 participaciones presenciales. La contienda para definir al próximo gobernador enfrenta al demócrata Xavier Becerra y al republicano Steve Hilton como los principales candidatos de la jornada.

Votación anticipada en California. Foto: Telemundo/Target Smart

Votación anticipada en California. Foto: Telemundo/Target Smart

Durante el 3 de noviembre, las urnas recibirán a los votantes entre las 7.00 a. m. y las 8.00 p. m. Quienes prefieran entregar la boleta postal deben asegurar el matasellos de esa fecha o de un día previo, garantizando su llegada a la oficina electoral antes del 10 de noviembre. Además, las personas sin inscripción ordinaria disponen del registro condicional en los centros habilitados en el buscador estatal.

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¿Cómo avanza la votación anticipada en Florida y de qué forma votar el 3 de noviembre?

La participación electoral previa al 3 de noviembre roza los 2,8 millones de sufragios en el estado, distribuidos en 1,38 millones de manera presencial y 1,4 millones por correspondencia, según un informe publicado por NBC 6. Este recuento parcial refleja un alto dinamismo ciudadano ante contiendas clave como la gobernación, disputada entre Byron Donalds (republicano) y David Jolly (demócrata), y el Senado federal, que enfrenta a Ashley Moody (republicana) y Angie Nixon (demócrata).

Votación anticipada en Florida. Foto: Telemundo/Target Smart

Votación anticipada en Florida. Foto: Telemundo/Target Smart

Aunque el periodo obligatorio para las urnas concluye el 31 de octubre, jurisdicciones como Broward extienden la atención hasta el 1 de noviembre. Para la jornada central del martes 3, los electores inscritos deben acudir a su centro asignado entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m. con un documento de identidad oficial que incluya foto y firma. Es fundamental verificar la ubicación con el supervisor electoral local, ya que los recintos habituales sufren modificaciones respecto a elecciones previas.

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