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Padre de Meghan Markle es arrestado en Florida por posesión de material de abuso infantil en Estados Unidos

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado en Florida por posesión de material de abuso sexual infantil. La investigación, respaldada por el FBI, revela hallazgos impactantes.

Markle, de 82 años, enfrenta cargos graves tras ser encontrado con 78 elementos relacionados con abusos en depósitos de Los Ángeles
Markle, de 82 años, enfrenta cargos graves tras ser encontrado con 78 elementos relacionados con abusos en depósitos de Los ÁngelesAFP
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Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Harry, fue arrestado el viernes en Florida por un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, quedó bajo custodia de agentes federales en una residencia para adultos mayores de Lakeland y debía comparecer ante un tribunal en Tampa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la investigación permitió localizar material presuntamente relacionado con abusos a menores en dos depósitos del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas. Si es declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal.

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El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, confirmó los cargos y señaló que entre las pruebas figuran fotografías en las que aparecen niñas menores de edad. La acusación todavía debe ser examinada por la justicia y Markle no se había declarado culpable ni inocente al momento de la información difundida.

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El FBI encontró 78 elementos en depósitos de Los Ángeles

Los agentes federales incautaron aproximadamente 78 artículos en dos espacios de almacenamiento que Thomas Markle alquilaba en la zona de Los Ángeles. Entre los objetos había diapositivas, negativos fotográficos y libros con contenido que las autoridades consideran relacionado con abuso sexual infantil.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, dos imágenes muestran a un hombre identificado por un testigo como Markle junto a una niña prepúber desnuda. Otra fotografía retrataría a una menor sin ropa en una habitación que, según los investigadores, parece corresponder a un establecimiento de una cadena de moteles en Filipinas.

La fiscalía federal del distrito central de California indicó que el material formaba parte de los elementos recuperados durante las pesquisas. El caso se encuentra en manos de las autoridades estadounidenses, que prevén presentar los cargos ante un tribunal de Tampa.

La investigación también contempla dispositivos y otros objetos localizados fuera de Estados Unidos. Las autoridades de Filipinas y México han intervenido equipos y espacios vinculados con las pesquisas por la presunta posesión de imágenes de menores.

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La investigación comenzó tras una denuncia en Filipinas

El caso tomó impulso después de que Thomas Markle Jr. encontrara imágenes de menores en la vivienda de su padre en Cebú, Filipinas. El hijo del acusado comunicó el hallazgo a las autoridades y, según su relato al periódico británico The Sun, también localizó archivos en cajas de almacenamiento y discos duros de ordenadores.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil entre los dispositivos incautados en esa residencia. Durante las diligencias, los agentes intervinieron cerca de 7.500 fotografías y un video con imágenes de niños y niñas de entre 10 y 11 años, de distintas ascendencias.

La unidad de abuso infantil del Departamento de Justicia filipino informó a CNN que el asunto permanecía bajo investigación. En octubre, el FBI también comunicó a ese medio que conocía las acusaciones y que prestaría apoyo a las autoridades del país asiático cuando correspondiera. La agencia añadió que examinaría cualquier denuncia relacionada con posibles infracciones de la legislación federal estadounidense.

Thomas Markle negó las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail. «Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo me haga estas acusaciones», declaró. También sostuvo que los equipos informáticos señalados no estaban en su poder desde que salió de México con Thomas Markle Jr. en 2025.

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Meghan Markle rompió el vínculo con su padre en 2018

La duquesa de Sussex afirmó que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre, después de recibir información sobre una carta remitida a la policía británica. Meghan explicó que decidió cortar el contacto para proteger a sus dos hijos y evitar que Thomas Markle tuviera relación con ellos.

La distancia entre ambos quedó expuesta antes de la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada en 2018, a la que su padre no asistió. En octubre, la duquesa dijo estar «profundamente angustiada» por un informe sobre la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Tras conocerse el arresto en Florida, un portavoz de Meghan comunicó a CNN que la familia no tenía comentarios por el momento. El caso mantiene así dos ámbitos separados: el proceso penal contra Thomas Markle y la postura pública de su hija, quien ha señalado que el alejamiento familiar respondió a la necesidad de proteger a sus hijos.

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