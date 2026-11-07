Excelentes noticias | Este grupo de beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. recibirán cuatro pagos en diciembre del 2026 Los beneficiarios del Seguro Social deben saber que los pagos de diciembre no serán como los anteriores. Conoce por qué algunos recibirán más de lo habitual.

El mes de diciembre no solo trae grandes festividades sino también, para alegría de muchos, un cambio para los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, debido a que podrán recibir hasta cuatro depósitos en esa temporada. Esto se debe a que, además de los pagos habituales la Administración del Seguro Social (SSA) adelantará los correspondientes a enero de 2027.

¿Por qué la SSA entregará cuatro pagos en diciembre del 2026?

Inicialmente debes saber que este calendario es distinto por cómo caen las fechas de inicio de mes y los días festivos. Por regla general, la SSA distribuye los beneficios del SSI el primer día de cada mes y los pagos del Seguro Social para algunos beneficiarios el día 3 , pero si esas fechas caen con un fin de semana o feriado federal, los depósitos se adelantan al día hábil anterior.

En este sentido, eso ocurrirá a inicios del 2027 debido a que el 1 de enero será feriado por la celebración de Año Nuevo, esto quiere decir que el beneficio de SSI de ese mes pasará al jueves 31 de diciembre del 2026. Además, el 3 de enero del 2027 caerá domingo, lo que también obligará a adelantar al 31 de diciembre el pago del Seguro Social destinado a quienes cobran el día 3.

Calendario completo de pagos del Seguro Social en diciembre del 2026

Según la programación de la SSA, estas son las fechas que deben tener presentes los beneficiarios durante el último mes de año:

Martes 1 de diciembre: pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Jueves 3 de diciembre: beneficios del Seguro Social para quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997.

Miércoles 9 de diciembre: depósitos para beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Miércoles 16 de diciembre: pagos para quienes nacieron entre los días 11 y 20.

Miércoles 23 de diciembre: depósitos para beneficiarios con fechas de nacimiento entre los días 21 y 31.

Jueves 31 de diciembre: adelanto del pago de SSI correspondiente a enero de 2027. También cobrarán ese día los jubilados y demás beneficiarios que reciben su pago el día 3, incluidos quienes empezaron a percibirlo antes de mayo de 1997.