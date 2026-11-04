Terror para inmigrantes legales e indocumentados | Hombre que salió de la cárcel fue agredido con una pistola Taser por un agente del ICE: ¿Abuso de poder? Un hombre recién liberado de la cárcel Elmwood en Milpitas fue inmovilizado por agentes del ICE con un Taser tras intentar huir al ver su presencia.

Hace unos días se reportó un terrible incidente entre unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un hombre que recientemente había salido de la cárcel Elmwood, ubicada en Milpitas, California. Las autoridades migratorias inmovilizaron al sujeto con una pistola de descargas eléctricas (Taser), pero ¿por qué razón lo hicieron? Entérate en esta nota, todos los detalles.

Hombre fue liberado de la cárcel y luego fue inmovilizado con una pistola Taser

De acuerdo con los informes de The Milpitas, un hombre fue llevado hasta el hospital en San José luego de ser inmovilizado con una pistola de descargas eléctricas (Taser) por agentes del ICE. Este incidente le ocurrió tras salir de la cárcel Elmwood en Milpitas.

Asimismo, este hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre, aproximadamente entre las 10.00 y las 11.00 p. m. y, según los activistas de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara, el hombre había sido liberado junto a otras tres personas cuando un guardia de seguridad les solicitó que abandonaran el vestíbulo del penal.

Cuando intentaron salir, los hombres se dieron cuenta de la presencia de al menos una docena de agentes del ICE, lo que los llevó a correr hacia un arroyo en la calle Abel para evitar ser interrogados y detenidos; sin embargo, los agentes lograron alcanzarlos y no dudaron en utilizar una pistola taser contra uno de ellos, quien perdió el conocimiento y cayó al suelo.

El Departamento de Bomberos de Milpitas respondió a una emergencia en la zona, por lo que este individuo recibió atención médica inmediata. Luego de ello, fue trasladado a los servicios médicos de emergencia (EMS) del condado para seguir con su tratamiento.

¿Cómo se encuentra el ex reo tras el ataque de la pistola Taser?

Inicialmente, el hombre había sido admitido en el Hospital Regional de San José, donde, según los activistas y la prensa internacional, sigue hospitalizado; sin embargo, aún no se ha revelado del todo cómo se encuentra su salud ni tampoco su situación legal.

Por su parte, la oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara informó acerca del incremento de agentes del ICE cerca de la cárcel principal de San José. A pesar de ello, destacó que ellos no participan directamente en las detenciones, indicando que los agentes del ICE realizan sus operaciones en espacios públicos.