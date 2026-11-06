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Terror para inmigrantes | ICE arrestó a más de 180 inmigrantes en esta zona importante de EE.UU.: ¿Tenían antecedentes?

Las autoridades migratorias realizaron una operación que duró al menos 5 días, lo que dio como resultado la detención de cientos de inmigrantes.

ICE arrestó a más de 180 inmigrantes en esta zona de EE.UU.
ICE arrestó a más de 180 inmigrantes en esta zona de EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
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Durante la semana del 19 de octubre, se realizó un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y sus socios policiales en el noroeste de Alabama, en Nueva Orleans. Bajo el programa 287(g), cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos y serán deportados próximamente. ¿Tenían antecedentes? En esta nota, te lo diremos.

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ICE detiene a más de 180 inmigrantes ilegales durante un operativo que duró 5 días

El portal del ICE confirmó que un gran número de extranjeros indocumentados fue detenido tras el último operativo migratorio que realizaron y que tuvo una duración de cinco días. Asimismo, se conoció que muchos cuentan con antecedentes penales que incluyen delitos graves como agresión con agravantes, violencia doméstica, agresión sexual, ataques a agentes del orden, conducción bajo los efectos del alcohol y suplantación de identidad.

Sobre esta intervención, Scott Ladwig, director interino de la oficina regional de ERO Nueva Orleans, destacó el compromiso de la entidad con la seguridad comunitaria al identificar y arrestar a los inmigrantes ilegales que representan un peligro para el país.

"Siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos colaboran con ICE. Juntos, nos enfocamos en localizar y deportar a quienes amenazan la seguridad de las comunidades del noroeste de Alabama", dijo.

¿Quiénes fueron los inmigrantes detenidos en el operativo?

Cabe mencionar que la operación, liderada por ERO Nueva Orleans, contó con el apoyo de las agencias policiales bajo el programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden arrestar y deportar a los indocumentados que cuenten con antecedentes delictivos. Entre los individuos detenidos se encuentran:

  • Juan Batz Castro, guatemalteco de 54 años, había sido deportado en dos oportunidades y fue arrestado por obstrucción a la justicia.
  • Otro caso destacado es el de Pedro Gómez Matías, mexicano de 43 años e integrante de la pandilla Calle 18, que había sido deportado siete veces y acumulaba varios cargos por violencia doméstica.
  • Luis Rodríguez Guzmán, de 45 años, también fue detenido en Colbert; tenía antecedentes por conducción temeraria y por manejar bajo los efectos del alcohol.
  • Entre los demás arrestos están Mario Canelas Quintana, hondureño de 37 años con antecedentes por violación y conducción bajo los efectos del alcohol, y Pedro Gutiérrez, guatemalteco de 46 años que había sido deportado tres veces y registraba antecedentes por suplantación de identidad.
  • En el condado de Lawrence, Félix Cortez-Ortiz, mexicano de 45 años, fue arrestado por múltiples infracciones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol.
  • Darwin Ordana, hondureño de 29 años, y Miguel Francisco-Juan, guatemalteco de 48 años, también fueron detenidos por distintos delitos y órdenes de deportación.

Todas las personas indocumentadas citadas permanecen bajo custodia del ICE mientras avanzan los trámites migratorios correspondientes.

¿Cómo denunciar algún acto delictivo de un inmigrante en EE.UU.?

Las autoridades señalan que, si se dispone de información sobre actividades delictivas de algún extranjero en la comunidad, debe contactarse la línea de denuncias del ICE al (866) DHS-2-ICE (3472423) o, en su defecto, completar el formulario de denuncia disponible en su plataforma web.

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