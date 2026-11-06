América Latina en el top 10 de The World's 50 Best Restaurants 2026: México y Perú conquistan con su cocina creativa y sabores auténticos La gala resaltó la fuerza de la alta cocina latinoamericana con Quintonil, un restaurante mexicano, como el mejor de la región en 2026. España lidera el top general.

Quintonil, ubicado en Ciudad de México, y Kjolle, en Lima, se destacan en el ranking de The World's 50 Best Restaurants 2026, llevando a América Latina al top 10 global.

Quintonil, ubicado en Ciudad de México, y Kjolle, en Lima, se destacan en el ranking de The World's 50 Best Restaurants 2026, llevando a América Latina al top 10 global. Composición LR/Quintonil/Kjolle

Quintonil, de Ciudad de México, y Kjolle, de Lima, consolidaron a América Latina en el top 10 de The World's 50 Best Restaurants 2026. El recinto azteca escaló a la cuarta casilla y conquistó el galardón al mejor de la región, mientras que el proyecto gastronómico de Pía León se adueñó del séptimo lugar, según ratifica The List and Awards en su escalafón oficial.

La gala global se celebró el miércoles 4 de noviembre por primera ocasión en el Teatro Municipal de la capital peruana. Dicha cita mundial reafirmó la presencia del país anfitrión en la nómina internacional, gracias a los destacados puestos de Mérito en la casilla 13 y Mayta en el casillero 45.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

¿Qué logró la alta cocina del restaurante mexicano y el peruano en The World's 50 Best Restaurants 2026?

Quintonil aseguró una posición estratégica en la cima gastronómica global al ubicarse en el cuarto puesto del prestigioso certamen. Fundado en el barrio de Polanco en 2012 por Jorge Vallejo y Alejandra Flores, el proyecto mexicano destaca gracias a sus creaciones contemporáneas, insumos locales y una calidez singular en el servicio.

Quintonil asciende al cuarto puesto, logrando así el galardón de mejor restaurante regional. Foto:Quintonil

El triunfo de la propuesta azteca provocó muestras de gratitud en redes sociales dirigidas a su comunidad de comensales y colaboradores. “Quintonil ha crecido con las personas que lo han hecho suyo”, transmitió el equipo culinario tras la ceremonia oficial.

Por su parte, el establecimiento peruano Kjolle ascendió del noveno al séptimo lugar del ranking internacional. Este concepto independiente, fundado en 2018 por Pía León tras su liderazgo en Central, basa su éxito en la investigación rigurosa de ingredientes para minimizar desperdicios y potenciar sus virtudes orgánicas.

Kjolle alcanza el séptimo lugar, evidenciando la creciente influencia de la alta cocina latinoamericana. Foto: Kjolle

¿Cómo destacan Quintonil de México y Kjolle de Perú en la alta cocina global?

La propuesta gastronómica del chef Jorge Vallejo en Quintonil transforma el recetario nacional mexicano en fusiones vanguardistas. En su carta destacan creaciones elaboradas con tamal de frijol ayocote, maíz cacahuazintle, trucha en adobo de chicatana y nieve de nopal. Según explica la página oficial quintonil.com, este enfoque culinario surge tras un profundo entendimiento sobre las costumbres locales, la biodiversidad y la constante experimentación con insumos.

Por su parte, la despensa peruana articula el trabajo de la chef Pía León en Kjolle, establecimiento ubicado como Ranked No. 7 del listado internacional. Entre las especialidades reseñadas por la organización sobresale un plato compuesto por ollucos amarillos junto a variedades rojas, pasta de oca y base de cañihua. Aquella selección ensalza los ingredientes andinos a través de texturas e innovaciones visuales que mantienen intacta su esencia original.

Esta vivencia sensorial trasciende el ámbito puramente alimentario al integrar artistas y artesanos de diferentes regiones en el diseño de la vajilla, cristalería y ambientación general. El portal institucional de Kjolle sintetiza su concepto bajo la premisa: “Conocimientos de diferentes orígenes e insumos de diversos hábitats del territorio peruano”, cita textual que entrelaza la experiencia en mesa con el patrimonio cultural del país sudamericano.

¿Cuáles son los 10 mejores restaurantes del mundo en 2026?

De acuerdo con el listado oficial de The World's 50 Best Restaurants, estas fueron las diez primeras posiciones: