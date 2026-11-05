Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga El JEE de Ica ya sentó un precedente el 4 de noviembre, al proclamar a la candidata a segunda regidora Rita Guerrero Cajo como alcaldesa de San Juan Bautista. El ente electoral de Lima Centro podría optar por esta opción con la finalidad de evitar la reelección encubierta.

El JEE de Lima Centro podría proclamar a la segunda regidora como alcaldesa de Lima con la finalidad de evitar la reelección encubierta. Foto: Composición/LR

El JEE de Lima Centro podría proclamar a la segunda regidora como alcaldesa de Lima con la finalidad de evitar la reelección encubierta. Foto: Composición/LR

La segunda regidora de la lista de Renovación Popular, Jeanette Alonzo, se podría convertir en la nueva alcaldesa de Lima en lugar de su homólogo Rafael López Aliaga para el periodo 2027-2030. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tendría entre sus manos esta opción con la finalidad de evitar, en la práctica, la reelección —inconstitucional— encubierta de López Aliaga.

El precedente ya lo generó el pasado 4 de noviembre el JEE de Ica luego de proclamar como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a la segunda regidora de la lista del mismo partido, Rita del Carmen Guerrero Cajo.

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Como uno de sus argumentos, el ente electoral afirmó que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

Asimismo, resaltó que si un alcalde elegido para el periodo 2023-2026 postula como regidor y recupera el cargo de alcalde de Lima a través de una renuncia de un candidato, "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Alonzo Contreras es contadora de profesión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2001 obtuvo el grado de bachiller y en 2002 el grado de contadora pública. En 2024, realizó una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la promotora de desarrollo en educación y cultura. Fue elegida como regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En la estructura interna de Renovación Popular, Alonzo se desempeña como gerente central de Finanzas desde 2025. Asimismo, en su hoja de vida figura su designación como secretaria nacional de Economía del partido. Sin embargo, mediante un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026, solicitó corregir un error material en la fecha de inicio de dicha función, que inicialmente aparecía registrada el 16 de enero de 2025 y que fue rectificada al 16 de enero de 2026.

No cuenta con sentencias en su pasado.