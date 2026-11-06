¿Te deportaron de EE.UU. y quieres regresar? Así afecta la expulsión a tus futuras solicitudes migratorias Una deportación previa de EE.UU. puede impactar el historial migratorio, con plazos de inadmisibilidad de 5 a 20 años según la ley.

Así afecta la deportación de EE.UU. a tus futuras solicitudes migratorias. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Inicialmente debes saber que una deportación previa de Estados Unidos puede afectar el historial migratorio de una persona, incluso si eso fue hace muchos años. Sin embargo, la ley tiene diversos períodos de inadmisibilidad para quienes fueron removidos o salieron del país mientras tenían un proceso de remoción pendiente.

Asimismo, la ley estadounidense también señala que existen consecuencias para las personas que acumularon presencia legal o regresaron a la nación sin una autorización.

¿Qué ocurre después de una deportación, según la ley de EE.UU.?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece diversos periodos de inadmisibilidad para las personas previamente removidas. En algunos procedimientos de deportación se aplica una especie de veto parcial que se aplica por un período de cinco años. Para otras personas que fueron removidas o que salieron del país mientras tenían una orden de remoción pendiente, el plazo general se amplía a 10 años.

Cabe mencionar que el periodo puede extenderse a 20 años en el caso de una segunda o posterior remoción. Además, la ley indica una inadmisibilidad permanente en los casos en los que existe una condena por un delito grave agravado conocido como aggravated felony.

¿Cómo afecta una deportación a una nueva solicitud?

Una deportación es importante para aquellos que soliciten una visa, residencia permanente u otro beneficio migratorio. El Departamento de Estado (DOS) indica que una solicitud de visa puede ser rechazada cuando el solicitante tiene en su historial causales de inadmisibilidad previstas por la legislación.

Por ello, en el caso de una petición familiar o el paso de los años no eliminan automáticamente el antecedente migratorio. Previo a presentar una solicitud, será necesario revisar la orden de remoción, fecha y forma de salida, los eventuales reingresos y cualquier otra causal de inadmisibilidad que pueda aplicarse.

Asimismo, la consecuencia tampoco es igual en todos los casos. El historial de entradas y salidas, la existencia de más de una remoción, los antecedentes penales y la manera en que se produjo un eventual reingreso servirán para que el oficial migratorio te vuelva a evaluar.

¿Qué debes revisar tras una deportación previa?

Si estás pensando presentar una nueva solicitud migratoria o intentas regresar a EE.UU. lo ideal es que revises: