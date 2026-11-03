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Confirmado | Cambian fechas de pago del Seguro Social en noviembre: ¿Cuándo cobrarán los beneficiarios?

Millones de beneficiarios de la SSA se preparan para recibir sus pagos en noviembre, pero algunos jubilados tendrán cambios en sus fechas de depósito.

Conoce los nuevos pagos del Seguro Social en EE.UU.
Conoce los nuevos pagos del Seguro Social en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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A pocos días de haber iniciado noviembre, millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) ya están a la expectativa para recibir su pago y así organizar los gastos del mes; sin embargo, en noviembre hay ajustes en las fechas habituales de depósito para un grupo de jubilados, por lo que te recomendamos prestar gran atención al cronograma oficial.

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¿Qué jubilados cobrarán en una fecha distinta de pago del Seguro Social en noviembre?

Los jubilados del Seguro Social incluidos en el calendario de pagos según su fecha de nacimiento, acceden a los beneficios el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes, pero en noviembre del 2026 habrá un ajuste para quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes que normalmente cobran el segundo miércoles: ahora el pago del 11 de noviembre lo recibirán el martes 10.

El pago se adelantará debido a que el miércoles 11 se celebra el Día de los Veteranos, un feriado federal. Según las normas de la SSA, cuando la fecha habitual de pago coincide con un feriado federal, el depósito se adelantará al día anterior que no sea feriado.

Esto significa que este grupo recibirá sus beneficios un día antes de lo habitual. Ten en cuenta que este ajuste no representa un retraso ni un pago adicional, sino un adelanto de la fecha prevista.

Montos que recibirán los jubilados en noviembre

Debes saber que la cifra más alta que podrá recibir un jubilado del Seguro Social es de US$5.181, pero no todos cobrarán esa cifra, sino solamente aquellos que se jubilaron a los 70 años. Asimismo, debes saber que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA dependerá de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que se jubilaron.

  • A los 62 años: Hasta US$2.969
  • A los 67 años (edad plena de jubilación): Hasta US$4.152
  • A los 70 años: Hasta US$5.181

¿Qué razones pueden retrasar los pagos del Seguro Social?

A continuación, te diremos los factores que pueden retrasar tu pago en el Seguro Social en lo que resta del 2026:

  • Feriados o fines de semana: Cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior.
  • Problemas con el banco: Las fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales podrían retrasar la aparición del dinero en tu cuenta.
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