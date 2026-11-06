La peor noticia | Anuncian cierre masivo de bancos en EE.UU. durante noviembre 2026: ¿En qué fechas no atenderán? Los bancos nacionales en EE.UU. cerrarán sus sucursales el 11 y 26 de noviembre por el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias.

Anuncian cierre masivo de bancos en EE.UU. en noviembre del 2026. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si estás pensando realizar algún trámite bancario, debes prestar mucha atención al calendario federal pues múltiples bancos anunciaron que cerrarán todas sus sucursales, sin excepción, incluidas las entidades nacionales, como Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo.

Las sucursales de bancos nacionales, grandes y pequeños, cerrarán el próximo 11 de noviembre por el feriado del Día de los Veteranos (Veterans Day). También cerrarán el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day).

Como bien se conoce, los bancos suelen seguir el calendario de días festivos de la Reserva Federal y debido a que este año hay 11 feriados, incluidos los antes mencionados, los grandes bancos nacionales, regionales y las cooperativas de crédito no prestarán sus servicios; por ende, cerrarán

¿Qué bancos cerrarán en noviembre del 2026?

La lista de bancos en Estados Unidos que cerrarán el próximo 11 y el 26 de noviembre por los feriados del Veterans Day y Thanksgiving son: Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass, entre otros.

Sin embargo, aunque los bancos cerrarán el 11 y 26 de noviembre, las transacciones a través de la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles.

Asimismo, los usuarios también podrán realizar algunas acciones bancarias a través de la aplicación móvil, pero, en el caso de que programes pagos durante el feriado federal, el proceso puede comenzar una vez que el banco vuelva a abrir, esto quiere decir, el siguiente día hábil.

¿Habrá un cierre masivo de bancos en diciembre?

Los bancos siempre siguen los feriados federales reconocidos por el gobierno estadounidense. De los 11 días festivos, hay algunos que se celebran en fechas específicas, mientras que otros cambian de fecha cada año.

Por otro lado, en el caso de que un feriado caiga durante un fin de semana, puede observarse un día antes o después. Si un feriado cae en sábado, se observará para el viernes anterior, pero en el caso de que sea un domingo, el lunes siguiente se toma como feriado.

Si bien este año se han celebrado casi todos los feriados, Tras los próximos cierres del 11 y 26 de noviembre, las sucursales de los bancos nacionales, los bancos regionales y las cooperativas de crédito cerrarán también el 25 de diciembre por Navidad.

¿Qué estará abierto por el Día de los Veteranos en EE.UU.?

El próximo 11 de noviembre, los establecimientos que estarán abiertos serán estos:

Tiendas y supermercados : la inmensa mayoría de los comercios minoristas, centros comerciales y supermercados atenderá en su horario habitual.

: la inmensa mayoría de los comercios minoristas, centros comerciales y supermercados atenderá en su horario habitual. Restaurantes y cafés : la mayor parte de los restaurantes y cadenas de comida funcionará con normalidad, y muchos ofrecerán descuentos especiales para veteranos.

: la mayor parte de los restaurantes y cadenas de comida funcionará con normalidad, y muchos ofrecerán descuentos especiales para veteranos. Escuelas : la mayoría de los centros públicos y privados abrirá como de costumbre, aunque algunos podrían cerrar según el distrito.

: la mayoría de los centros públicos y privados abrirá como de costumbre, aunque algunos podrían cerrar según el distrito. Servicios de paquetería privados: compañías como FedEx o UPS operarán con normalidad.

Las oficinas gubernamentales, los bancos, los tribunales y algunos establecimientos concretos sí cerrarán, aunque esto dependerá de la ciudad en la que te encuentres.