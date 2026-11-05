Selección peruana: lista oficial de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia Hoy se anuncia la nómina oficial de Perú para el amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. Francesco Andrealli destacaría entre las novedades de la convocatoria.

Hoy se conocerá la lista oficial de la selección peruana para asumir el partido amistoso ante Bolivia, que corresponde a la fecha FIFA. El entrenador dará a conocer la nómina en una conferencia de prensa.

La convocatoria de Mano Menezes tendría una de las novedades más llamativas en Francesco Andrealli. El joven futbolista del Como de Italia figura entre los elegidos por el entrenador brasileño para el encuentro frente a Bolivia, programado para noviembre por la fecha FIFA. La nómina también cuenta con referentes de la Blanquirroja y jugadores que militan en el extranjero.

Lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Romero (Universitario).

Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka).

Marco Huamán (Alianza Lima).

Marcos López (Copenhague).

Matías Zegarra (Melgar).

Miguel Araujo (Sporting Cristal).

Oliver Sonne (Burnley).

Erick Noriega (Gremio).

César Inga (Universitario).

Volantes

André Carrillo (Corinthians).

Francesco Andrealli (Como).

Jairo Concha (Universitario).

Jairo Vélez (Alianza Lima).

Jesús Pretell (LDU).

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos).

Wilder Cartagena (Orlando City).

Delanteros

Alex Valera (Universitario).

Bassco Soyer (Gil Vicente).

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

Gianluca Lapadula (Universitario).

Jhonny Vidales (Melgar).

Piero Magallanes (Sport Huancayo).

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por fecha FIFA?

La selección peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

¿Cuánto cuestan las entradas para Perú vs. Bolivia?

Los boletos para el amistoso internacional ya están disponibles a través de Ticketmaster. Estos son los precios anunciados: