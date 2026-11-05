Confirmado | Trump ordena cambiar los requisitos para conseguir la Green Card: Estos beneficios públicos podrían afectar a los inmigrantes El proceso para conseguir la Green Card en EE. UU. ha cambiado con nuevas directrices anunciadas por el Gobierno de Donald Trump.

El trámite para conseguir la Green Card en Estados Unidos ha cambiado para miles de inmigrantes que están solicitándolo. Recientemente, se conoció que el Gobierno de Donald Trump anunció cambios en los criterios que utilizan las autoridades migratorias para poder evaluar si es que una persona podría convertirse en una carga pública.

Cabe mencionar que este cambio forma parte de una modificación normativa que dejó sin efecto la regulación migratoria del 2022. Asimismo, con la nueva medida se amplían los factores determinantes que puede considerar el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre algunos beneficios públicos que reciben los solicitantes.

¿Cuáles son los cambios que anunció el USCIS para evaluar las solicitudes de la Green Card?

El Gobierno de Trump anunció cambios en los criterios que utilizan las autoridades para establecer si un inmigrante puede conseguir la residencia permanente. La medida consiste en eliminar la regulación del 2022 acerca de los factores y beneficios públicos que podían considerar los funcionarios migratorios al evaluar algunas solicitudes.

De acuerdo con la regla definitiva publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register el pasado 20 de julio de 2026, la eliminación de la norma les permitirá a los oficiales de inmigración una mayor discrecionalidad para analizar las circunstancias de cada solicitante.

Lista de beneficios públicos que puede considerar el USCIS al evaluar la Green Card

El USCIS podrá verificar si una persona recibió o solicitó determinados beneficios públicos por lo que estarán sujetos a una evaluación de sus recursos económicos (mean-tested public benefits). Asimismo, la agencia indica cuáles son los beneficios públicos que pueden formar parte del análisis:

Cupones de alimentos: como el programa SNAP.

Ayuda para vivienda: determinados programas de asistencia habitacional.

Asistencia económica para estudios universitarios.

Ayuda en efectivo: destinada al mantenimiento de ingresos.

Beneficios de salud sujetos a evaluación de recursos: como Medicaid y CHIP.

Otros programas similares financiados por el Gobierno y sujetos a la comprobación de recursos económicos.

Ten en cuenta que la fecha en la que se recibieron esos beneficios también será importante debido a que la regla establece que las ayudas recibidas antes del 18 de septiembre del 2026 se evalúan bajo los criterios de la regulación del 2022, mientras que las recibidas o solicitadas de esa fecha pueden ser consideradas bajo el nuevo marco.

Además, el hecho de recibir una ayuda pública no significa que te rechacen la residencia permanente. El USCIS analizará su relevancia junto a otras circunstancias del solicitante.