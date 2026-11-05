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Denuncian que Ivan Paredes, exabogado de Magaly Medina, falleció por negligencia médica: “Murió esperando que alguien lo escuchara”

La viuda de Ivan Paredes reveló de qué falleció el abogado y relató cómo fueron los últimos días de dolor y angustia al recibir una pésima atención en conocido centro de salud. 


La viuda del abogado peruano Iván Paredes Yataco denuncia en redes sociales negligencia médica en el Hospital Santa Rosa y la Clínica Tezza por la muerte de su esposo.
La viuda del abogado peruano Iván Paredes Yataco denuncia en redes sociales negligencia médica en el Hospital Santa Rosa y la Clínica Tezza por la muerte de su esposo.Foto: Facebook
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Cinco meses después de la repentina muerte del abogado peruano Iván Paredes Yataco, famoso por haber defendido a varios personajes de la farándula local como Magaly Medina, Yahaira Plasencia y Rodrigo González, su viuda utilizó las redes sociales del fallecido letrado para hacer una grave denuncia por negligencia médica contra el Hospital Santa Rosa y la Clínica Tezza.

El pasado 4 de noviembre, la viuda de Iván Paredes aseguró que fue difícil tomar valor para contar lo que sucedió con el magistrado, pero espera que su testimonio sirva a otras personas. "Realmente me ha tomado tiempo encontrar las fuerzas para escribir estas líneas pero está claro que el silencio no ayuda a que las cosas cambien. Hoy quiero compartir con ustedes nuestra dolorosa experiencia para quienes en alguna oportunidad me dicen que irán al Hospital Santa Rosa o a la Clínica Tezza", manifestó en Instagram.

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¿Cómo murió Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina?

La viuda de Iván Paredes contó que su esposo falleció por una apendicitis aguda complicada con peritonitis y desde el primer momento que pisó la Clínica Tezza, el pasado 23 de mayo, dijo que le dolía la barriga. Sin embargo, solo se habrían enfocado en su corazón por la taquicardia.

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Iván Paredes recibió mala atención en hospital.

Iván Paredes recibió mala atención en hospital. Foto: Instagram.

"Iván les decía que le dolía el estómago, y le respondían que no, que era el corazón. Sin revisarle nunca el abdomen, nos pidieron S/50.000 de garantía para pasarlo a UCI. Cuando le conté lo que dijo el doctor, Iván me pidió: 'Sácame de aquí, me duele la barriga y no me hacen caso'. Recién cuando dijimos que nos íbamos, ofrecieron hacerle una ecografía", narró la viuda de Paredes.

Como no les hicieron caso, acudieron al Hospital Santa Rosa y la atención tampoco fue oportuna. "En emergencia, el jefe de turno dijo que parecía apendicitis. Aun así, después de los análisis, lo mandaron a casa con un diagnóstico de infección urinaria. Días después volvió por consultorio: sudada demasiado y retenía líquidos en la pierna. Le dijeron que tenía una infección fuerte", añadió.

Comunicado de la viuda de Iván Paredes.

Comunicado de la viuda de Iván Paredes. Foto: Instagram.

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Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina, murió por negligencia

Días después, el 28 de mayo, regresaron al hospital por emergencia porque Iván estaba pálido, sudaba frío y vomitaba líquido marrón. Una vez más, habrían sido maltratados por el personal médico. "Me dijo a gritos que me lo llevara, que había mucha gente, que no había silla de ruedas, que mi esposo no era el único enfermo. Incluso le dijo a Iván, '¿qué quiere? ¿Que lo atendamos en el suelo? No hay nada que hacer por usted. No lo podemos ayudar'. La Dra. Keyla Yesquén y mi hermana Pilar lo interrumpieron alzando la voz diciendo: qué falta de empatía, que clase de doctor es usted, entre otras cosas".

Viuda de Ivan Paredes, exabogado de Magaly Medina, revela que falleció por negligencia médica:

Viuda de Ivan Paredes, exabogado de Magaly Medina, revela que falleció por negligencia médica. Foto: Instagram.

Debido a la queja, el doctor le indicó un medicamento para el dolor, el cual se había negado a darlo a pesar de que veía cómo Iván Paredes sufría. Lamentablemente, fue tarde. "Iván no murió de algo imposible de detectar: en el Santa Rosa se sospechó apendicitis desde su primera visita. Murió esperando que alguien lo escuchara. Espero que algún día ningún paciente que acuda a una clínica, un hospital, una posta o cualquier centro de salud vuelva a recibir tan mala atención ni tan poca empatía", añadió la mujer en su relato.

Finalmente, la viuda de Paredes indicó que evaluará tomar medidas legales contra ambos nosocomios. "Porque nos asisten derechos claros como usuarios y familiares. Exponer hoy después de varios meses no es fácil, pero la salud y la dignidad de los pacientes no pueden ser tratadas con indiferencia", concluyó.

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