Excelentes noticias | Gobernador de California ordena que el ICE no pueda utilizar propiedad estatal para realizar operativos migratorios Las autoridades de California aprobaron leyes para restringir operativos migratorios del ICE, limitando su uso de instalaciones estatales.

Las autoridades de California aprobaron una serie de leyes que establece nuevas restricciones para los operativos migratorios realizados por el ICE. El gobernador Gavin Newsom indicó que la medida busca limitar el uso de instalaciones estatales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, están exigiendo identificar algunos vehículos de alquiler y reforzar la supervisión de los centros de detención.

Asimismo, las medidas buscan implementar nuevas protecciones para las comunidades inmigrantes en Estados Unidos ante el aumento de las redadas en varias zonas del país.

Nueva ley en California impide que el ICE utilice propiedades estatales para operativos migratorios

El proyecto de ley AB 1807, presentado por el asambleísta Jesse Gabriel, señala que se busca restringir el uso de propiedades estatales para planificar operativos, procesar personas, realizar detenciones y ejecutar acciones de control migratorio.

Además, en el paquete legislativo se incluye el AB 1650, que exige a los vehículos de alquiler utilizados por las fuerzas del orden para detener, arrestar o trasladar personas que cuenten con una identificación temporal a que se les permita reconocer a la agencia responsable, salvo en algunas excepciones.

El Gobierno de California afirmó que estas medidas buscan reforzar la transparencia y la supervisión de las actividades federales en el estado. En un comunicado, Newsom aseguró: "California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión del control migratorio en nuestro estado".

"California no puede dictar la política migratoria federal, pero sí puede establecer y hacer cumplir las leyes que regulan el uso de la propiedad y los recursos estatales cuando su aplicación se lleva a cabo dentro del estado", agregó la autoridad.

¿Qué medidas se han aprobado en California para proteger a los inmigrantes?

Newsom también firmó unas 20 iniciativas legislativas relacionadas con las operaciones migratorias, centros de detención y la protección de los derechos civiles. A continuación, te diremos las disposiciones:

Dispositivos eléctricos: impone restricciones al uso de guantes de descarga eléctrica y de otros dispositivos portátiles de electrochoque por parte de las fuerzas del orden.

Granadas y explosivos: limita el empleo de granadas aturdidoras y de cargas explosivas para abrir accesos.

Empleo público: prohíbe que determinados agentes del ICE que hayan incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones puedan convertirse en policías o empleados públicos en California.

Centros de detención privados: fija un impuesto del 25% para estas instalaciones y fortalece los mecanismos de supervisión.

Derechos civiles: incorpora vías para que las personas puedan demandar a funcionarios federales si vulneran sus derechos constitucionales federales.

Acceso a tribunales: establece protecciones frente a detenciones civiles para quienes acuden a los juzgados o salen de ellos por actividades legales.

Asistencia social: salvaguarda, en determinadas circunstancias, el acceso a beneficios de CalWORKs cuando un miembro de la familia es detenido por autoridades migratorias.

Estas medidas complementan las anteriores acciones impulsadas en California para supervisar a los oficiales federales. Asimismo, con estas leyes se busca reforzar los controles sobre el uso de sus instalaciones y recursos, así como fortalecer la supervisión de los centros de detención.