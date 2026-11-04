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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE estaría detrás de este importante grupo para extranjeros en California

Grupos de voluntarios denuncian acoso por parte de ICE, alertando sobre la creciente intimidación hacia ciudadanos estadounidenses defensores de inmigrantes

ICE estaría detrás de este importante grupo para extranjeros en California.
ICE estaría detrás de este importante grupo para extranjeros en California. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Diversos grupos de voluntarios de las redes locales de respuesta rápida que ayudan a miles de inmigrantes en California han denunciado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los están acosando. Además han puesto en evidencia el aumento de casos en el que ciudadanos estadounidenses son blanco de estos agentes federales y que esto ocurre tras la colaboración con las fuerzas locales.

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Organizaciones defensoras de inmigrantes estarían siendo perseguidas por el ICE

La organización sin fines de lucro 805 UndocuFund, que gestiona redes de respuesta rápida en toda la Costa Central y que cuenta con más de 1.500 voluntarios en tres condados: Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo reveló que sus observadores reciben una capacitación en la que se les informa que poseen el derecho constitucional de documentar las actividades del ICE en sus comunidades.

Claudia González, portavoz de la organización, contó que una de sus voluntarias fue detenida por el ICE cuando se encontraba con otros voluntarios alertando a los residentes sobre la presencia de los agentes migratorios en su vecindario y si bien la liberaron, la mantuvieron detenida durante varias horas en las instalaciones locales del ICE.

"La detuvieron para intimidarla. A pesar de ser ciudadana estadounidense, al igual que todos nuestros voluntarios, Alexandra nos contó que, durante su detención, sintió mucho miedo; en ese momento comprendió el temor que experimentan los inmigrantes y sus familias cuando son detenidos", afirmó González.

Otro joven que había comenzado como voluntario en 805 UndocuFund y ahora se desempeña como organizador de respuesta rápida de la organización, también fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). "Fue detenido mientras patrullaba en Camarillo", explicó González.

Denuncian colaboración entre el ICE y policía local en California

Un informe estableció que el ICE también está recurriendo a diversas herramientas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para monitorear, detener e intimidar tanto a las personas que pretende deportar como a los ciudadanos estadounidenses que critican sus políticas.

Asimismo, se ha incrementado su preocupación por lo que muchos describen como una colaboración entre las fuerzas del orden locales y los agentes federales de inmigración, una práctica que está prohibida por la ley SBB 54, la ley santuario de California.

Unos videos, incluida la grabación de un observador que fue detenido por la policía local, revelaron cómo los agentes del orden en ciudades como Santa María apoyaron, según denunciaron, al ICE durante sus operaciones. "Los agentes de policía se quedan de brazos cruzados mientras nos hostigan", comentó Joseph. "Las consecuencias son que la gente evita llamar al 911… y la confianza en la policía se erosiona; es la propia conducta policial la que genera esa desconfianza", agregó.

Por su parte, Leo Martínez, quien forma parte de VC Defensa, un grupo de base que aboga por los derechos de los inmigrantes en el condado de Ventura y fue detenido por el ICE, reveló que las fuerzas del orden locales actúan como personal de seguridad para los agentes del ICE, pero "dado que los motivos de nuestras detenciones son absurdos, la mayoría de los observadores arrestados, hemos logrado quedar en libertad sin cargos".

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