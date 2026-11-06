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Confirmado | FEMA emitirá alerta de emergencia en EE.UU: Día en el que sonará y por qué es importante que le prestes atención

La entidad está preparando un simulacro nacional y que interrumpirá la programación habitual de televisoras y radios en Estados Unidos.

FEMA emitirá alerta de emergencia en EE.UU.
FEMA emitirá alerta de emergencia en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El martes 17 de noviembre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizarán una prueba nacional que interrumpirá la programación tanto de la radio como de la televisión en todo Estados Unidos aproximadamente a las 2.20 p. m., hora del Este, y durará cerca de un minuto.

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Si bien no tendrás que evacuar, ni tampoco buscar un refugio, será un simulacro para evaluar la capacidad de los medios participantes de transmitir los avisos oficiales. En esta ocasión, los celulares quedarán fuera del ensayo. Además, la finalidad de la prueba es detectar las fallas técnicas de esa infraestructura ante una situación con riesgo real.

¿Cuándo y a qué hora será la prueba de FEMA?

Como lo mencionamos anteriormente, este ejercicio se aplicará el martes 17 de noviembre del 2026 aproximadamente a las 2.20 p. m., hora del Este (ET). Asimismo, tendrá alcance nacional y se difundirá mediante los servicios integrados al EAS.

¿En qué medios se escuchará la alerta?

El ensayo evaluará el funcionamiento del EAS, una red que distribuye información de emergencia a través de distintos servicios de comunicación, pero en esta oportunidad no se enviarán notificaciones a todos los aparatos electrónicos del país. Los participantes contemplados incluyen:

  • Televisión abierta: las estaciones interrumpirán sus contenidos para presentar el aviso.
  • Radio: las emisoras difundirán los tonos y el mensaje correspondiente.
  • Sistemas de cable: los operadores retransmitirán la señal a sus suscriptores.
  • Servicios satelitales de audio y video: también forman parte de la infraestructura evaluada.
  • Proveedores de video por redes alámbricas: estarán incluidos en el ejercicio nacional.

Ten en cuenta que la presentación del aviso dependerá del equipo y las capacidades técnicas de cada proveedor. Por ello, el aspecto del anuncio en pantalla o su reproducción sonora varía entre los servicios.

¿Por qué es importante que se realice esta prueba?

El objeto de este simulacro es comprobar que todos los participantes puedan recibir y retransmitir la información oficial sin inconvenientes. Como la infraestructura reúne a miles de estaciones y proveedores independientes, su funcionamiento requiere de una coordinación entre las empresas privadas y autoridades de diversos niveles.

FEMA indica que la Ley de Modernización de IPAWS de 2015 exige que se evalúen las capacidades nacionales de alerta y advertencia una vez cada tres años. De esta manera se permite identificar problemas técnicos u operativos antes de afrontar una crisis.

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