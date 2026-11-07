¿Quién es Jeanette Alonzo, la segunda regidora que gobernará Lima en lugar de López Aliaga?

Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, asumirá la alcaldía de Lima en el periodo 2027-2030 en lugar de Rafael López Aliaga. Es contadora por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, obtuvo el grado de bachiller en 2001 y el título de contadora pública en 2002.

En 2024 hizo una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura.

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Dentro del partido es también secretaria nacional de Economía. El 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para corregir un error material en la fecha de inicio de ese cargo, figuraba el 16 de enero de 2025 y quedó rectificada al 16 de enero de 2026.

Fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2023-2026. Su hoja de vida no registra sentencias.

El JNE cierra la puerta a la reelección encubierta

Anoche, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, anunció que el primer regidor que haya ejercido como alcalde en el periodo anterior “no será proclamado ni recibirá las credenciales”. Precisó que tampoco podrá asumir el cargo por sucesión ante una vacancia ni postular en las siguientes elecciones.

López Aliaga figura entre los casos, pues postuló como primer regidor de Renovación Popular por Lima tras la renuncia de Luis Rubio, candidato original a la alcaldía, y la lista del partido ganó las elecciones municipales.

En esa misma línea, el JEE de Ica proclamó alcaldesa de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista del mismo partido. Ese jurado sostuvo que la prohibición busca garantizar la alternancia democrática y que recuperar el cargo por la renuncia de un candidato la dejaría sin contenido.