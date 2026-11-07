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Callao: hombre es asesinado a balazos cuando salía de su casa en Carmen de la Legua

Luis Alberto Vidal de la Cruz, de 32 años, recibió 12 impactos de bala por parte de un sujeto encapuchado. La víctima había sufrido otro ataque armado en agosto de 2025.

La Policía Nacional del Perú investiga el caso y ha encontrado casquillos de bala en la escena.
La Policía Nacional del Perú investiga el caso y ha encontrado casquillos de bala en la escena. | Foto: difusión
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Un hombre identificado como Luis Alberto Vidal de la Cruz, de 32 años, fue asesinado a balazos la noche del viernes 6 de noviembre, cuando salía de su vivienda, ubicada en el jirón María Regina, en el distrito chalaco de Carmen de la Legua. Un sujeto encapuchado, vestido completamente de negro, lo interceptó y disparó 12 veces contra él.

Tras el violento ataque, los vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, Vidal de la Cruz falleció debido a la gravedad de sus heridas. Las primeras investigaciones señalan que sufrió un traumatismo toracoabdominal.

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Policía investiga antecedentes de otro ataque armado

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar del crimen para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, encontraron varios casquillos de bala en la zona del ataque.

LR Focus

De acuerdo con la información preliminar, Vidal de la Cruz ya había sufrido otro atentado con arma de fuego en agosto de 2025. La Policía investiga si existe alguna relación entre aquel ataque y el reciente homicidio, así como las circunstancias y el móvil del crimen.

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