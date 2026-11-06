Atención inmigrantes legales e indocumentados | ICE realizará operativo en un estado que se rige bajo leyes santuario: ¿Dónde se encuentra? Si bien el ICE anunció que realizarán intervenciones en la ciudad de Whitfield, en Georgia, las autoridades locales indicaron que no se involucrarán.

Hace unos días, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron que realizan una serie de acciones de vigilancia y cumplimiento de las leyes migratorias en el condado de Whitfield, Georgia. Esto fue confirmado por el medio Telemundo Atlanta, luego de que trascendieran informes sobre los operativos en Dalton.

ICE anuncia operativo migratorio en Georgia

De acuerdo con lo informado por Telemundo Atlanta, la portavoz del ICE en Atlanta, Lindsay Williams, solo confirmó que las autoridades federales están realizando un operativo migratorio en el condado de Whitfield, pero no ofreció más detalles sobre la intervención.

Estas intervenciones en la zona han generado gran preocupación entre la comunidad migrante en Estados Unidos, tanto entre las personas migrantes legales como en los indocumentados, pero aún se desconoce cuántas personas están siendo detenidas ni cuánto tiempo durará el operativo del ICE en Georgia.

Sheriff de Whitfield señala que no están apoyando este operativo del ICE

La Oficina del Sheriff del condado de Whitfield indicó que a pesar de que conocen los reportes sobre las actividades migratorias en Dalton y sus alrededores, sus agentes no participan en el operativo.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la oficina señaló: "Esta operación no corresponde a la Oficina del Sheriff del Condado de Whitfield, sino que está siendo ejecutada exclusivamente por personal de las fuerzas del orden federales, sin participación de sus agentes ni investigadores".

Además, agregó que el representante del HSI explicó que el operativo estaba dirigido a personas con antecedentes penales y los que poseen órdenes de deportación. Por su parte, el alguacil Darren J. Pierce acudió hasta las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Dalton para recabar información y así responder las inquietudes de la comunidad.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han difundido más detalles sobre los detenidos, tampoco se conocen los posibles efectos en las comunidades de inmigrantes de Georgia.