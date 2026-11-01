Atención beneficiarios del Seguro Social | ¿No recibiste tu pago? Así puedes reportarlo y qué debes hacer antes de llamar a la entidad Si no recibiste tu pago del Seguro Social, te diremos cuándo debes comunicarte con el Seguro Social en EE.UU. y qué debes tener en cuenta antes de hacerlo.

Así puedes reportar tu pago del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Así puedes reportar tu pago del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Son millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) que dependen de los pagos mensuales para cubrir los gastos de alimentación, vivienda y servicios básicos. En este sentido, cuando el dinero no llega en la fecha exacta, puede afectar completamente tu presupuesto y generar preocupación, sobre todo si tienes cuentas por vencer.

Si es tu caso, te diremos cómo reportar un pago faltante y qué es lo que debes revisar antes de llamar a una agencia.

¿Qué debes hacer si no te realizaron el pago mensual de tu Seguro Social?

Para que puedas reportar un pago faltante del Seguro Social en Estados Unidos, inicialmente debes comunicarte con tu banco si recibes un depósito electrónico. En el caso de que la entidad no resuelva el problema, llama a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213 y oprime 7 para recibir atención en español. También puedes contactar a tu oficina local. La SSA revisará el caso y si se confirma que el pago te corresponde, podría reemplazarlo.

Pasos que debes seguir si recibes el dinero por depósito directo

Comprueba que ya llegó tu fecha programada de pago.

Consulta con tu banco o institución financiera. Según la SSA, puede existir una demora en el procesamiento o registro del depósito.

Si el dinero sigue sin aparecer, reporta el pago tardío, perdido o robado a la SSA por teléfono o mediante tu oficina local. Para personas sordas o con dificultades auditivas, el número TTY es 1-800-325-0778.

Si quieres facilitar la consulta, ten a la mano tu número de reclamación o expediente.

Guía si recibes tu cheque por correo

Si el cheque no llegó en la fecha prevista, espera tres días laborables antes de reportarlo como perdido.

Si sabes que el cheque fue robado o se perdió, comunícate con la SSA inmediatamente, sin esperar esos tres días.

Además, la SSA indicó que una causa frecuente de retraso de los cheques es el hecho de no haber informado un cambio de dirección.

¿Debes esperar tres días para reclamar un depósito electrónico?

Si tu depósito electrónico no llega en la fecha programada, la instrucción oficial es consultar inicialmente al banco y luego contactar a la SSA si el problema continúa. La espera de los tres días solo es para los cheques enviados por correo.

No existe un plazo único de reemplazo, por lo que la agencia tiene que revisar lo ocurrido y establecer si el pago está pendiente y corresponde emitirlo nuevamente.