Terror para inmigrantes en EE.UU. | Ciudadano estadounidense fue encañonado por agentes del ICE porque lo confundieron con su hermano Los agentes del ICE lo apuntaron con un arma y rompieron las ventanas de su camioneta, también lo mantuvieron esposado durante media hora.

Un hombre identificado como Atilio Portillo nunca se imaginó que a pesar de ser ciudadano estadounidense sería intervenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes rompieron las ventanas de su camioneta, lo apuntaron con armas de fuego y lo sacaron a la fuerza para esposarlo.

"Desde el momento en que me pusieron las esposas creí que eso iba a suceder, que me iban a llevar, que me iban a tener encerrado por lo menos un día o un par de horas", dijo Portillo al medio 'Enlace Latino NC'.

Hombre denuncia que el ICE lo atacó pese a tener ciudadanía estadounidense

Portillo, que es originario de El Salvador, vive en Estados Unidos desde 1988 y es propietario de una empresa de construcción. Él cuenta que se dirigía al trabajo acompañado de su sobrino, quien también es ciudadano estadounidense y de su hermano Ricardo.

Él relató que varios vehículos sin identificación oficial bloquearon su camioneta al aproximarse a una señal de alto. "Enfrente de mí había un vehículo... puso retroceso, se pegó a mí, y otro vehículo se puso atrás, otro al lado izquierdo y pues me cerraron", contó.

Según su testimonio, varios agentes se bajaron del auto y comenzaron a exigirle que bajara la ventana, Portillo solo les respondió que era ciudadano estadounidense y les preguntó por qué razón lo estaban deteniendo. "Me empezaron a gritar que andaban buscando a una persona. Nunca me dijeron a quién buscaban, ni nada", aseguró.

"Después de un largo periodo de discusión por no abrirles el vidrio, me amenazaron con un arma, quebraron el vidrio, me botaron mi teléfono, me sacaron violentamente y me esposaron", agregó. Además, indicó que durante aproximadamente 30 minutos permaneció esposado junto a su vehículo, mientras los agentes verificaban su identidad.

"Me hicieron muchas preguntas: cuándo me había hecho ciudadano, desde cuándo estaba en Estados Unidos y cómo me había hecho ciudadano", dijo. También aseguró que los agentes utilizaron su licencia de conducir para verificar su información, pero continuaron manteniéndolo esposado. "Yo les pedía que por favor me quitaran las esposas, que yo no era un peligro para ellos", contó.

ICE se pronunció sobre la detención de Portillo

Los medios La Noticia y Enlace Latino NC indicaron que el ICE confirmó que el operativo del 21 de octubre estaba dirigido contra Ricardo Portillo Guzmán, a quien identificó como un ciudadano salvadoreño sujeto a procedimientos de deportación.

Según la agencia federal, Ricardo Portillo Guzmán tiene antecedentes penales que incluyen delitos graves relacionados con la venta de anfetaminas, el porte de armas prohibidas, el porte de armas ocultas e infracciones relacionadas con la conservación y la crueldad contra los animales.

El ICE expresó que Guzmán ingresó irregularmente a Estados Unidos, el pasado 1 de marzo de 1988, por un lugar no identificado y luego consiguió la residencia permanente. "Debido a su conducta delictiva, se determinó que podía ser expulsado de Estados Unidos", señaló la agencia.