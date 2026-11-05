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Deportes

Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos sudamericanos.

Atlético Grau, Sevilla y Everton juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Sevilla FC/Everton/composición LR
Atlético Grau, Sevilla y Everton juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Sevilla FC/Everton/composición LR
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Los partidos del viernes 6 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, de los partidos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Hamburgo vs Borussia M’gladbach, Sevilla contra Alavés y Everton ante Coventry. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En el Torneo Clausura, arranca la jornada 16 con el enfrentamiento Atlético Grau vs Cusco FC. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de las ligas más importantes del continente como en el Torneo Clausura de Argentina y la Serie A de Brasil.

Puedes ver

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Atlético Grau vs Cusco FC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Hamburgo vs Borussia M’gladbach
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Sevilla vs Alavés
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Toulouse vs Estrasburgo
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Everton vs Coventry
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Venezia vs Udinese
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Barracas Central vs Racing Club
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Independiente vs Deportivo Riestra
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ViX
  • San Lorenzo vs Platense
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ViX
  • Banfield vs Atlético Tucumán
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ViX
  • Tigre vs Sarmiento
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Vitória vs Fluminense
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

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