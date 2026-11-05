Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos sudamericanos.
Los partidos del viernes 6 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, de los partidos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Hamburgo vs Borussia M’gladbach, Sevilla contra Alavés y Everton ante Coventry. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
En el Torneo Clausura, arranca la jornada 16 con el enfrentamiento Atlético Grau vs Cusco FC. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de las ligas más importantes del continente como en el Torneo Clausura de Argentina y la Serie A de Brasil.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Atlético Grau vs Cusco FC
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Hamburgo vs Borussia M’gladbach
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Sevilla vs Alavés
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Toulouse vs Estrasburgo
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Everton vs Coventry
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Venezia vs Udinese
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Barracas Central vs Racing Club
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Independiente vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ViX
- San Lorenzo vs Platense
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ViX
- Banfield vs Atlético Tucumán
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: ViX
- Tigre vs Sarmiento
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Vitória vs Fluminense
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV