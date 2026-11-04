Excelentes noticias para clientes de Walmart en EE.UU. | Venderán una cena por Día de Acción de Gracias para 10 personas a solo US$35: Así podrás comprarla El reconocido supermercado acaba de lanzar una interesante propuesta para que las familias disfruten el Thanksgiving, pero ¿qué contiene? Entérate en esta nota.

Walmart venderá cena por Día de Acción de Gracias para 10 personas a solo US$35 | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Walmart venderá cena por Día de Acción de Gracias para 10 personas a solo US$35 | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Todos saben que organizar la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos es tedioso y no solo por la preparación, sino también se debe calcular el peso del pavo, cuáles serán los acompañamientos y qué llevarán los invitados. Por ello, Walmart anunció que ofrecerá un menú tradicional para 10 personas por solo US$35, equivalente a US$3,50 por comensal.

El llamado 'Holiday Meal Basket' contiene 26 artículos correspondientes a 17 productos diferentes. Según lo comunicado por la cadena el 28 de octubre, estará disponible hasta el 24 de diciembre, tanto en tiendas físicas como por internet.

¿Qué incluye la cena de Acción de Gracias de Walmart?

El producto central es un pavo entero congelado Butterball, con un peso de entre 10 y 16 libras. El paquete también incorpora verduras, mezclas para guarniciones, panecillos e ingredientes para repostería. A continuación, el contenido completo del 'Holiday Meal Basket':

Pavo entero congelado Butterball: 1 pieza de entre 10 y 16 libras

Mezcla para pan de maíz JIFFY: 2 cajas de 8.5 oz

Maíz dulce Great Value: 3 latas de 15 oz

Ejotes o judías verdes Great Value: 3 latas de 14.5 oz

Crema de champiñones Campbell's: 1 lata de 10.5 oz

Cebollas fritas Great Value: 1 bolsa de 6 oz

Papas russet frescas: 1 bolsa de 5 libras

Mezcla para salsa gravy Great Value: 2 sobres de 0.87 oz

Bases congeladas para pastel Great Value: 1 paquete con 2 piezas de 9 pulgadas

Cobertura batida Great Value: 1 envase de 8 oz

Puré de calabaza Great Value: 1 lata de 15 oz

Leche evaporada Great Value: 1 lata de 12 onzas líquidas

Panecillos Great Value Brown and Serve: 1 paquete de 12 unidades

Mezcla para relleno de pavo Stove Top: 2 cajas de 6 oz

Arándanos rojos frescos: 1 bolsa de 12 oz

Mini malvaviscos Jet-Puffed: 1 bolsa de 10 oz

Camotes o batatas frescas: 3 unidades

Cabe mencionar que algunos alimentos varían en las unidades, como es el caso de las conservas de vegetales o las cajas de relleno. Asimismo, el costo total podría cambiar si es que realizas alguna combinación o modalidad de servicio. Si las piezas disponibles tienen un tamaño distinto, el monto podría cambiar y también se pueden aplicar cargos por recogida, envío o entrega, los cuales aparecerán antes de confirmar la operación.

¿Cómo comprar la selección de Walmart por Acción de Gracias en EE.UU.?

Los ingredientes pueden adquirirse en tiendas físicas o mediante el sitio oficial de la 'Holiday Meal Basket'. La opción en línea permite añadir el paquete al carrito y ajustarlo según las preferencias del comprador. Estos son los pasos para pedirlo por internet:

Entra en la web de Walmart y localiza la selección de Acción de Gracias.

Revisa los productos incluidos y añádelos al carrito.

Verifica cantidades, pesos y disponibilidad en tu tienda.

Elimina lo que no necesites o agrega otros ingredientes.

Selecciona la modalidad de recogida o entrega disponible.

Comprueba el total definitivo y los cargos correspondientes antes de pagar.

Entre las alternativas de servicio aparecen la recogida en la acera (curbside pickup), Express Pickup y el reparto a domicilio. Algunas entregas pueden completarse en una hora o menos, pero dependerá de la zona, las existencias y las restricciones correspondientes.