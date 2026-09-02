Confirmado | IRS embargará tus cuentas bancarias y tu salario si no haces caso a este aviso en EE.UU.

IRS embargará tus cuentas bancarias y tu salario en Estados Unidos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Todos los contribuyentes deben estar atentos a las cartas o avisos oficiales que reciban del Servicio de Impuestos Internos (IRS), pues quienes no cumplan con sus responsabilidades tributarias en Estados Unidos, como presentar su declaración o pagar sus impuestos o deudas, podrían generar un embargo y hasta un enjuiciamiento penal.

Cabe mencionar que en el ámbito fiscal, un embargo es la incautación legal de los bienes de una persona para poder cubrir una deuda tributaria. Asimismo, el IRS también indicó que puede quitar sueldos, dinero de cuentas bancarias u otra cuenta financiera. Además, puede quitar y vender vehículos, bienes inmuebles u otra propiedad personal.

¿Cuál es el aviso que no debes ignorar o te embargarán tus bienes?

Los contribuyentes pueden ser embargados si ignoran las cartas y avisos que el IRS les envía por correo postal acerca de una deuda tributaria. El embargo también aplica cuando la agencia agota todas las instancias del cobro.

El IRS suele informar a los contribuyentes si es que hay algún problema, tiene algunos adeudos o si su caso procede a un embargo. Por ello, deben estar muy atentos a todos los avisos y cartas que reciben del IRS para poder aclarar su caso lo antes posible, de esa manera evitan que escalen las consecuencias.

En el caso de que un contribuyente no responda a los avisos, incluido el Aviso Final de Intención de Embargo, el Servicio de Impuestos Internos mediante el Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos.

¿Qué debes hacer para evitar un embargo del IRS?

Los contribuyentes deben comunicarse de inmediato con la agencia si es que reciben alguna carta o aviso de embargo. No obstante, si quieren evitar problemas mayores, es importante que tomen medidas preventivas.

Una persona podría evitar el embargo por tener deudas al presentar sus declaraciones a tiempo y también pagar los impuestos cuando vencen, así como multas o sanciones. Si es que reciben alguna Notificación de Embargo, deben pagar el monto adeudado de inmediato o comunicarse con el IRS para encontrar una solución.

"Si desea más tiempo para presentar, puede solicitar una prórroga. Si no puede pagar lo que adeuda, debe pagar todo lo que pueda por el momento y trabajar con el IRS para resolver el saldo pendiente. La clave es ser proactivo, así que ¡no ignore los avisos de cobro del IRS!", señala la agencia tributaria.