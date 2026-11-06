JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo proclamó a Polanski Carmona, actual alcalde provincial de Ferreñafe, como primer regidor de la lista de Somos Perú para el periodo 2027-2030. El funcionario buscó la reelección encubierta mediante su postulación a ese cargo, luego de que Luis Gutiérrez, quien encabezaba inicialmente la lista como candidato a burgomaestre, renunciara a su candidatura. Sin embargo, el organismo electoral no lo reconoció como alcalde electo.

La maniobra electoral buscaba que Carmona pudiera volver a ocupar la alcaldía pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales. Al postular como primer regidor, el actual burgomaestre quedaba en posición de asumir el cargo tras la salida del candidato que encabezaba la lista.

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La resolución electoral reconoció a Somos Perú como ganador de los comicios municipales de Ferreñafe, tras obtener 19.010 votos, equivalentes al 33,575% de los votos válidos. En segundo lugar quedó Alianza para el Progreso (APP), con 13.535 sufragios (23,905%), mientras que Acción Popular ocupó el tercer puesto con 11.729 votos (20,716%).

En el acta de proclamación, el JEE de Chiclayo sostuvo que correspondía reconocer a Somos Perú como ganador de las elecciones municipales, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales. El documento precisó que la agrupación obtuvo la victoria “al haber obtenido la más alta votación”. Sin embargo, no se ha proclamado quien ocuparía el sillón de la alcaldía provincial.

JEE de Chiclayo dejó sin proclamar la alcaldía provincial de Ferreñafe

La proclamación también estableció la distribución de las nueve regidurías del Concejo Municipal Provincial de Ferreñafe. Somos Perú obtuvo siete puestos, mientras que Alianza para el Progreso consiguió los dos restantes. Entre los representantes de la agrupación ganadora figuran Martha De la Oliva Bonilla, Cecilia Gutiérrez Barba y Vicente Murga Vásquez. Por APP fueron proclamados José Manuel García y Glender Núñez García.

El caso de Ferreñafe se suma a otras controversias por reelección encubierta que involucran a alcaldes que postularon como primeros regidores después de la renuncia de los candidatos a burgomaestres. Las decisiones de los JEE han sido distintas: algunos proclamaron a estas autoridades como alcaldes, mientras que otros, como el de Chiclayo, solo las reconocieron como regidores.

Doce casos de presunta reelección encubierta esperan definición electoral

Entre los casos que todavía esperan una decisión electoral figuran los de Diana Aspilcueta Cáceres, de Ahora Nación, en Mejía (Arequipa); Alejandro Bustamante Arteaga, de Somos Perú, en Catilluc (Cajamarca); Julio Rojas Ñañez, también de Somos Perú, en Huáncano (Ica); Enrique Navarro, de Alianza para el Progreso, en Pimentel (Lambayeque); Regis Pomalaya Godoy, de APP-La Cholita, en Quilmaná (Lima); y Jesús Maldonado Amao, de Somos Perú, en San Juan de Lurigancho (Lima).

La relación también comprende a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en Lima Metropolitana; César Caballero Nashnate, de Somos Perú, en Requena (Loreto); y Richard Hitler Ale Cruz, de Yo Arequipa, en la provincia de Islay. A ellos se suman Jubinal Nicodemos Flores, de Avanza País, y May Díaz Pérez, de Fuerza Popular, cuyos casos tienen fecha de evaluación para el 10 de noviembre en Rioja y Lamas, respectivamente, en San Martín.

Las decisiones adoptadas hasta ahora por los Jurados Electorales Especiales han sido distintas. Mientras algunos proclamaron como alcaldes a autoridades que postularon como primeros regidores, otros solo las reconocieron como integrantes de los concejos municipales o dejaron sin definir quién ocupará la alcaldía. El Jurado Nacional de Elecciones deberá revisar estos casos y determinar cómo corresponde aplicar la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.