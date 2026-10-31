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En 1928 crearon un lago artificial en EE.UU. para generar electricidad: décadas después, peces introducidos arrasaron con su vegetación

La desaparición casi total de la flora sumergida impactó negativamente en la fauna acuática y la calidad del agua del embalse.

El lago artificial Candlewood en Connecticut, construido en 1928 para generar electricidad, enfrenta una grave pérdida de vegetación acuática debido a la introducción de carpas herbívoras.
El lago artificial Candlewood en Connecticut, construido en 1928 para generar electricidad, enfrenta una grave pérdida de vegetación acuática debido a la introducción de carpas herbívoras. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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El lago artificial Candlewood, ubicado en Connecticut, Estados Unidos, concluyó su construcción el 29 de septiembre de 1928 bajo el desarrollo de Connecticut Light & Power Company con el objetivo de generar electricidad. Según la organización CTHumanities, mediante su iniciativa "a CTHumanities Project", la instalación impulsaba agua desde el río Housatonic hacia un embalse para después liberarla a través de una turbina hidroeléctrica. Esta obra hídrica exigió la inundación de terrenos agrícolas, zonas boscosas y el poblado de Jerusalem.

Años más tarde, un plan destinado a combatir una especie invasora provocó la pérdida masiva de la vegetación sumergida. La Candlewood Lake Authority (CLA) confirmó que, en 2022, desapareció casi la totalidad de esta cobertura vegetal por múltiples causas, incluida la presencia de carpas herbívoras sembradas tiempo atrás. Frente al deterioro ambiental, las entidades a cargo modificaron su plan de manejo para impulsar la restauración del ecosistema local.

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¿Por qué introdujeron peces en el lago Candlewood y cómo afectaron su vegetación?

La Autoridad del Lago Candlewood (CLA) introdujo 8.903 carpas herbívoras triploides estériles entre 2015 y 2017 para frenar la expansión de la milenrama acuática euroasiática (Myriophyllum spicatum). Esta medida de control biológico contó con el aval del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut (DEEP) y quedó registrada en el informe técnico de FirstLight de 2024.

El impacto sobrepasó la contención de la especie invasora. El DEEP advirtió que la flora sumergida disminuyó de forma drástica hasta casi desaparecer en 2022, situación que alteró el hábitat de la fauna acuática y la calidad del agua, pues su desaparición afectaba componentes necesarios para el funcionamiento del embalse.

Los análisis técnicos descartan que el pastoreo de los peces sea la causa única del fenómeno. El informe de monitoreo de 2023 de la CLA atribuyó el cambio al efecto combinado del consumo de plantas y los descensos invernales del nivel del agua, confirmando además la supervivencia de pequeños reductos de las especies autóctonas.

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¿Qué medidas se aplican para recuperar el ecosistema del lago artificial?

El Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP) activó un plan piloto que combinó pesca eléctrica en embarcaciones con redes de enmalle de malla grande. Esta estrategia permitió retirar 460 carpas hasta abril de 2025, superando la lentitud del proceso biológico espontáneo que habría tomado más de dos décadas. Adicionalmente, el organismo estatal sumó la colaboración de pescadores voluntarios, quienes están obligados a registrarse e informar formalmente sobre cada captura efectuada en el embalse.

En el ámbito botánico, se colocaron cinco recintos subacuáticos de exclusión para bloquear el acceso de especies herbívoras a zonas de vegetación previas. Los monitoreos técnicos confirmaron el rebrote de diversas plantas acuáticas dentro de cuatro estructuras protegidas. Este experimento comprobó de manera directa que el consumo constante por fauna herbívora impedía el desarrollo natural de la flora en áreas despejadas, de acuerdo con el informe de la Candlewood Lake Authority (CLA).

El plan de recuperación integra controles de nutrientes e inspecciones continuas a embarcaciones para evitar el ingreso de especies exóticas. Aunque en 2024 la CLA reportó una ligera mejoría en ejemplares autóctonos y milenrama, la presencia vegetal continúa siendo limitada. "Nuestro objetivo es que el lago tenga algo de vegetación para sostener un ecosistema saludable", afirmó la entidad reguladora, remarcando la necesidad de evitar un crecimiento descontrolado que afecte la navegación o el uso recreativo.

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