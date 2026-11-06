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Otra muerte en manos del ICE | Latino fallece bajo custodia de agentes migratorios luego de estar hospitalizado por un mes

Un inmigrante venezolano, Fran Gregory Portillo Zapata, falleció bajo custodia del ICE en un hospital de Texas, luego de un mes de atención médica.

Latino fallece bajo custodia del ICE en EE.UU.
Latino fallece bajo custodia del ICE en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que un inmigrante venezolano falleció mientras se encontraba bajo su custodia. Fran Gregory Portillo Zapata, de 53 años, falleció el 29 de octubre en el North Central Baptist Hospital, tras permanecer allí durante un mes.

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Venezolano muere bajo custodia del ICE

De acuerdo con el reporte publicado por la agencia migratoria, el venezolano fue detenido el 30 de agosto del 2026 durante un operativo de control migratorio en San Antonio. luego fue trasladado al Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes, donde permanecía bajo custodia del ICE.

Tras un mes de estar en el centro de detención, su estado de salud se deterioró y fue llevado al hospital. Según el ICE, Portillo padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. Sin embargo, la agencia precisó que la causa oficial de la muerte aún se desconoce, pero se realizarán algunos exámenes médicos adicionales.

"Las autoridades notificaron a los organismos competentes y a los familiares del venezolano sobre su fallecimiento", indicaron las autoridades. Asimismo, el ICE informó que envió una comunicación a la Embajada de Venezuela.

Inmigrante habría presentado un recurso para ser liberado por el ICE

Su caso ha llamado la atención debido a los registros judiciales, pues el 30 de septiembre, el día que fue trasladado al hospital, Portillo presentó un habeas corpus contra el responsable del centro de detención. Además pidió que el tribunal revise su caso con carácter de urgencia y que no fuera trasladado a otra instalación.

El historial migratorio de Portillo se remonta al 2023, cuando fue interceptado por la Patrulla Fronteriza y devuelto a México. En julio del 2026 intentó nuevamente ingresar a EE.UU. y recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración.

Incrementan las muertes bajo la custodia del ICE

El fallecimiento de un inmigrante bajo custodia del ICE no es un tema aislado y vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de las detenciones y la atención médica en las instalaciones. Según lo revelado por The San Francisco Chronicle, de los 32 casos analizados, al menos en 17 los médicos identificaron retrasos o fallas en la atención que pudieron haber evitado muertes.

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