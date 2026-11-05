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Ahora Nación propone que empresas y personas con deudas coactivas con la Sunat no contraten con el Estado

El proyecto alcanzaría solo a deudas superiores a las cinco UIT que la Sunat ya cobra por la vía coactiva, no a cualquier deudor tributario. La propuesta no alcanzaría a quien tenga deuda suspendida, fraccionada o ya pagada, ni a los contratos firmados antes de la norma.

Proyecto de Ley fue presentado por Ahora Nación | Composición: LR.
Proyecto de Ley fue presentado por Ahora Nación | Composición: LR.
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Ahora Nación propone cambiar las reglas para quienes contratan con entidades públicas. El diputado César Muedas, miembro de la agrupación liderada por Alfonso López Chau, propuso que las empresas y personas naturales con deudas coactivas superiores a cinco UIT (es decir, por encima de los S/27.500) no puedan contratar con el Estado. Además de Muedas, el proyecto cuenta con las firmas de otros diputados de Ahora Nación, como Ángel Meneses, Harvey Colchado, Freshman Buitron y Jair Manrique.

Una deuda coactiva es una deuda tributaria que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya viene cobrando, sin necesidad de acudir a un juez. El proyecto no impediría contratar a cualquiera que deba algo a la Sunat, sino solo a quien ya llegó a esta etapa.

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La iniciativa plantea cuatro situaciones en las que, aunque la deuda supere las cinco UIT, la persona o empresa podría contratar con el Estado: la primera, cuando la deuda se encuentre válidamente suspendida por un reclamo del contribuyente; la segunda, cuando se apruebe un fraccionamiento o aplazamiento de la deuda; la tercera, cuando la exigibilidad coactiva haya cesado, es decir, cuando la deuda sea pagada, anulada o prescriba; y la cuarta, de aplicación solo temporal, cuando la entidad contratante considere que la participación de la persona o empresa con deuda registrada es indispensable dentro del proceso.

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Además, el proyecto establece que los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la norma no se verían afectados. Del mismo modo, si la deuda en cobranza es pagada y queda por debajo del umbral de las cinco UIT, la persona o empresa podrá volver a contratar con el Estado.

El proyecto aún no ha sido derivado a la comisión correspondiente para su evaluación y la votación de un dictamen. De aprobarse, la fórmula legislativa dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas tendría 90 días para adecuar el reglamento correspondiente. La norma entraría en vigencia un día después de la aprobación de dicho reglamento.

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Proyecto propuesto por Ahora Nación.

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