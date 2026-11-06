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Política

Renovación Popular pide apartar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación electoral de Lima Metropolitana

El partido argumenta que Burneo carece de objetividad para intervenir, citando una denuncia de la Procuraduría del JNE contra López Aliaga. Además, Renovación Popular también pide la separación de Gunther Gonzales del proceso.

López Aliaga pidió retirar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación de resultados en Lima
López Aliaga pidió retirar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación de resultados en LimaComposición: LR.
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Renovación Popular ha presentado dos solicitudes ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir que el titular de la institución, Roberto Burneo, se aparte de los procesos relacionados con la proclamación de resultados de las elecciones municipales de Lima Metropolitana. En estos comicios, Rafael López Aliaga participa como candidato a primer regidor.

El principal argumento esgrimido por Renovación Popular sostiene que Burneo no contaría —a criterio de la agrupación— con la suficiente objetividad para intervenir en la proclamación de resultados. Para sustentar su pedido, el partido cita la reciente denuncia presentada por la Procuraduría del JNE contra López Aliaga y Carlos Álvarez, luego de que este último realizara comentarios de índole sexual contra el titular del organismo electoral.

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Además de Burneo, la agrupación celeste también ha solicitado que uno de los magistrados del JNE se aparte de este proceso. Se trata de Gunther Gonzales. Según el partido, el magistrado habría protagonizado situaciones que pondrían en cuestión su imparcialidad. Entre ellas, mencionan sus reiterados votos en minoría y algunas declaraciones públicas.

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"Requerimos que el presente pedido sea resuelto mediante pronunciamiento debidamente motivado, garantizando los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, sin afectar indebidamente la continuidad ni los plazos de los procedimientos electorales pendientes", concluye la solicitud de Renovación Popular.

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Ataques de López Aliaga a Roberto Burneo

Los cuestionamientos de López Aliaga contra Burneo no son recientes. En abril del 2026, tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, el entonces candidato presidencial acudió a los exteriores del JNE para denunciar un supuesto fraude electoral en su perjuicio. Sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones, señaló a Roberto Burneo y a las autoridades electorales de conspirar en su contra.

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"Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre (…) el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter", declaró el excandidato presidencial ante sus seguidores.

La denuncia presentada por la Procuraduría del JNE se produjo luego de que Carlos Álvarez, cercano al exalcalde limeño, retomara esas expresiones durante un evento al que asistieron niños y adolescentes.

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