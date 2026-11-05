El telescopio Swift de la NASA reingresó a la atmósfera de la Tierra: dónde ocurrió y qué se sabe de sus restos Durante su misión, logró analizar más de 2.000 estallidos de rayos gamma y producir alrededor de 7.000 publicaciones científicas.

El observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA reingresó a la atmósfera el 4 de noviembre de 2026, tras casi 22 años en órbita, sobre Sumatra, Indonesia.

El observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA reingresó a la atmósfera el 4 de noviembre de 2026, tras casi 22 años en órbita, sobre Sumatra, Indonesia. Ilustración LR

El observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA concretó su reingreso a la atmósfera terrestre el miércoles 4 de noviembre de 2026, tras casi 22 años en órbita. La agencia espacial ratificó el descenso exacto sobre Indonesia, proceso bajo el monitoreo final de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Aunque la entidad planificó una misión inicial de dos años, este artefacto logró el análisis de más de 2.000 estallidos de rayos gamma y 1.400 explosiones de supernovas. De acuerdo con el balance oficial de la institución, "sus registros contribuyeron a cerca de 7.000 publicaciones científicas", además de ubicar eventos breves para permitir el examen de otros telescopios antes de su pérdida de brillo.

¿Dónde cayó el telescopio Swift de la NASA tras su reentrada en Sumatra?

El observatorio orbital de la Agencia Espacial Estadounidense reingresó a la atmósfera sobre el territorio de Sumatra del Norte, en las coordenadas 3,4° N y 98,6° E. La trayectoria final se registró a las 7.39 a. m., hora peruana (7.39 p. m. en Indonesia). Dichos datos geográficos marcan el punto de penetración atmosférica, mas no la colisión directa en el terreno.

A pesar de proyectar una destrucción casi total durante el descenso, el informe oficial del 4 de noviembre aclaró que "algunos componentes pueden haber sobrevivido a la reentrada". Esta declaración formal deja abierta la posibilidad de que ciertas partes metálicas del instrumento espacial resistieran las extremas temperaturas del frotamiento aerodinámico.

El satélite poseía un peso cercano a 1,45 toneladas métricas, conforme al seguimiento del Centro de Estudios de Desechos Orbitales y Reentrada de The Aerospace Corporation. La entidad estadounidense no constata restos localizados ni zonas de impacto terrestre concretas, por lo que el paradero definitivo de las piezas supervivientes continúa siendo un enigma.

¿Por qué la NASA dio por terminada la misión del observatorio Swift?

El deterioro orbital del telescopio Swift se aceleró por la resistencia atmosférica, un fenómeno intensificado debido a la reciente actividad solar. Para salvar el observatorio, la NASA contrató a Katalyst Space en septiembre de 2025 con el fin de elevar su altitud mediante la nave robótica LINK. Sin embargo, fallos en el sistema de control de orientación del vehículo de servicio impidieron concretar el rescate.

El 19 de agosto de 2026, ambas organizaciones cancelaron la maniobra de captura. "Sabíamos que esta era una misión de alto riesgo y alta recompensa", declaró Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica. Tras ese anuncio, la sonda reanudó temporalmente sus investigaciones científicas tras permanecer en pausa para reducir el rozamiento.

Finalmente, el 20 de octubre el instrumental descendió a 275 kilómetros de altura, un nivel donde resultó imposible compensar el empuje del aire. El equipo operativo de la Universidad Estatal de Pensilvania transmitió la orden que concluyó sus operaciones de forma definitiva tras casi 22 años en el espacio.