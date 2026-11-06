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Hawái utiliza drones para combatir un árbol invasor que amenaza sus bosques tropicales: lanzan insectos de Brasil que se alimentan exclusivamente de esta planta

Los resultados han sido positivos, más del 60% en árboles tratados con drones, en comparación con el 38% de los métodos manuales, lo que redujo el tiempo de aplicación.

El guayabo de fresa, llegado a Hawái en 1825, se ha convertido en una especie invasora que desplaza la vegetación nativa y altera los bosques tropicales del archipiélago.
El guayabo de fresa, llegado a Hawái en 1825, se ha convertido en una especie invasora que desplaza la vegetación nativa y altera los bosques tropicales del archipiélago.Foto: Gemini
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El guayabo de fresa llegó a Hawái desde Brasil en 1825, cuando se consideraba una alternativa para alimentar a la población. Sin embargo, dos siglos después, este árbol se ha convertido en una de las especies invasoras más agresivas del archipiélago, debido a su capacidad para desplazar la vegetación nativa y alterar los bosques tropicales.

Ante su expansión, un equipo de investigadores de Estados Unidos desarrolló un sistema que utiliza drones para distribuir insectos capaces de atacar exclusivamente esta planta. La tecnología busca facilitar el control biológico en zonas de difícil acceso, donde los métodos tradicionales requieren largas caminatas y horas de trabajo.

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El insecto brasileño que utilizan para combatir el árbol invasor en Hawái

El agente de control biológico es Tectococcus ovatus, un insecto originario del país de América Latinaque se alimenta exclusivamente del guayabo de fresa. Las autoridades hawaianas aprobaron su introducción en 2012 para frenar el avance de esta especie vegetal, que amenaza los ecosistemas locales.

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Este insecto se reproduce mediante pequeñas estructuras llamadas agallas, que se forman en las hojas del árbol y se extienden por su copa. Los resultados de su aplicación muestran avances: en una zona experimental, la presencia de estas formaciones pasó del 23,1% de los árboles en 2021 al 100% en 2024.

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Los drones reducen un 77% el tiempo para combatir la especie invasora

La distribución manual de los insectos requiere que los trabajadores recorran bosquesdensos para colocar pequeñas bolitas con ejemplares. Para superar esta dificultad, los científicos probaron drones equipados con cuatro unidades de lanzamiento en la Reserva Forestal Ola'a, donde evaluaron su funcionamiento en 129 árboles.

Aunque el método manual consiguió colocar las bolitas en el 97,6% de los intentos, frente al 86,6% de los drones, estos últimos redujeron el tiempo de aplicación un 77%. Además, después de doce meses, el 63% de los árboles tratados desde el aire había sido colonizado por los insectos, frente al 38% de los intervenidos con pértigas.

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