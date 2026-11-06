Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 6 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy viernes 6 de noviembre
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy viernes 6 de noviembreFoto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 6 de noviembre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 6 de noviembre?

  • Aries: Podrían culparte por un imprevisto que surja a nivel laboral. La persona que lo haga mostrará pruebas de algún descuido tuyo. Afronta esta situación alturadamente y nada malo pasará.
  • Tauro: Has dejado a medias una negociación que, de no concluirla, retrasará todos los planes y proyectos que tienes. No te paralices y avanza. En el amor, no imagines engaños o mentiras que no existen.
  • Géminis: Alguien te observa y tiene deseos de hacerte una propuesta que no será conveniente para ti. Aléjate de quienes desean aprovecharse de tu capacidad. En el amor, evita caer en una obsesión.
  • Cáncer: Aquello que piensas no tiene solución se resolverá gracias al apoyo de una amistad que sabe del mal momento que estás afrontando. Con su ayuda todo se encaminará de manera positiva.
  • Leo: Tus planes se van construyendo, a pesar de las demoras que vienes afrontando. En poco tiempo serán una realidad y verás grandes frutos. Tendrás buenas noticias de personas en el extranjero.
  • Virgo: Alguien que había roto lazos contigo te volverá a buscar para hacerte una oferta de trabajo que conviene aceptar. Llegan tiempos de mejora para ti. En el amor, no ocultes nada, sé transparente.
  • Libra: Recibes una oferta favorable en lo laboral, pero no conveniente en lo económico. No la descartes e intenta negociar. En el amor, los celos de esa persona te incomodan y le pondrás límites.
  • Escorpio: A pesar de los problemas que tienes para cerrar acuerdos, establecerás una alianza con esa persona que sabes es clave para el desarrollo de tus proyectos. Un nuevo tiempo está por llegar.
  • Sagitario: La inestabilidad de un familiar podría generar un clima de tensión en tu hogar. No hagas nada por cambiar esta situación y deja que con el correr de los días reflexione y busque disculparse.
  • Capricornio: Compartirás ese problema que estás afrontando con una amistad que te mostrará el camino correcto por el que debes transitar. Déjate ayudar y cree en tu capacidad. Todo se superará.
  • Acuario: Algo te dice que ese compañero no es honesto contigo. Déjate guiar por tu intuición y cuida tu trabajo y la información que le compartes. En el amor, te alejas de alguien que no es transparente.
  • Piscis: Alguien que compite deslealmente contigo intentará atacarte o difamarte, esperando una reacción tuya que le permita confrontarte de manera directa. Sé indiferente y no podrá jamás vencerte.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brunella Torpoco vence a leyendas de la salsa en los Premios Heat 2026 y se quiebra al celebrar: "No lo creo"

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Keiko Fujimori da balance de sus 100 primeros días sin mejoras sustanciales: “No hemos vencido al crimen aún”

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 5 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 4 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este martes 3 de noviembre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Keiko Fujimori da balance de sus 100 primeros días sin mejoras sustanciales: “No hemos vencido al crimen aún”

Huancayo: Acción Popular y Batalla Perú empatan en Quichuay y segundo lugar se definió por sorteo