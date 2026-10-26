Terror para inmigrantes | ICE confirma que detendrá a indocumentados que recibieron SNAP este 2026: ¿Quiénes serán los afectados?

ICE confirma que detendrá a indocumentados que recibieron SNAP este 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

ICE confirma que detendrá a indocumentados que recibieron SNAP este 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que está realizando un megaoperativo en Estados Unidos para detener y localizar a indocumentados que han sido señalados por haber participado en fraudes vinculados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Inicialmente han detenido a ciudadanos de Haití y Cuba.

¿Qué inmigrantes con SNAP busca detener el ICE en EE.UU.?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó esta medida y explicó que ello forma parte de una estrategia federal para investigar el uso ilegal de fondos públicos destinados a personas con bajos ingresos.

"Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social", señaló el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a través de un comunicado.

Cabe mencionar que la legislación federal establece una serie de restricciones generales para que las personas sin estatus migratorio legal no puedan acceder a los beneficios del SNAP; sin embargo, existen una serie de categorías específicas de no ciudadanos que pueden reunir los requisitos.

¿Cómo funcionaban las redes de fraude con el SNAP?

Esta investigación forma parte de una tarea coordinada entre el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Agricultura (USDA) y organismos policiales. Según los datos proporcionados por las autoridades, las investigaciones identificaron fraudes por casi 42 millones de dólares relacionados con los beneficios.

Entre los mecanismos utilizados en el fraude consistían en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT utilizadas por los beneficiarios. Asimismo, en otros casos, los acusados habrían accedido a cuentas a través de sistemas telefónicos automatizados, modificado credenciales y utilizado los fondos sin autorización.

Por su parte, las autoridades también detectaron presuntas maniobras en comercios habilitados para aceptar el SNAP. En algunos establecimientos simulaban la venta de alimentos que nunca entregaban, mientras que en otros cambiaban los beneficios por efectivo o permitían adquirir productos no autorizados.